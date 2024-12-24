SOL Parti Ankara'da yürüdü: "Rejim, insanca bir yaşamı çok görüyor"

Etki Can BOLATCAN

Asgari ücret görüşmeleri komisyonun dördüncü toplantısında devam edecek. SOL Parti, yaklaşık 10 milyon kişiyi doğrudan etkiyecek olan asgari ücretin insanca yaşayacak bir ücret olması gerektiğini belirterek sokağa çıktı. "Asgari değil insanca yaşam" sloganıyla Sakarya Caddesi'ne yürüyen SOL Parti Ankara İl Örgütü tarafından yapılan basın açıklamasında "Tek adam rejimi, bu ülkenin emekçilerine insanca bir yaşamı çok görüyor" denildi.

Basın açıklamasını okuyan SOL Parti Ankara İl Sözcüsü Fatoş Erol, "İktidarın emekçiler için neredeyse ortalama ücret haline getirdiği asgari ücret dayatması, yoksulluk ve açlık dayatmasıdır" dedi.

Sefaletin IMF ve bir avuç patron adına emekçilere dayatıldığı vurgulayan Erol, "Emekçilerle alay eder gibi belirlemeye çalıştıkları asgari ücretin görüşmeleri devam ederken ülkenin dört bir yanında emekçilerin mücadeleleri yükseliyor, direnişleri büyüyor" diye konuştu.

"REJİM, EMEKÇİLERİN EMEĞİ VE KANI ÜZERİNDEN YÜKSELİYOR"

Erol, tek adam rejiminin emekçilere insanca bir yaşamı çok gördüğü belirterek, "Haklarını almak için günlerdir direnen Polonez işçilerine, metal işçilerine, MKB Rondo isçilerine, Bebek Filli boya işçilerine, Tarkett işçilerine ve memleketin dört bir yanında direnişi büyüten işçilere selam olsun. Tek adam rejimi bu ülkenin emekçilerinin emeği, kanı, canı üzerine yükseliyor. Daha bu sabah Balıkesir’de bir fabrikada yaşanan patlamada 12 işçi arkadaşımız hayatını kaybetti. Kölelik düzeni ile dayatılan çalışma koşulları madenleri, fabrikaları işçilere mezar yaptı. Bu düzenin sorumlusu işçi katliamlarının üzerini örten, patronları aklayan tek adam rejimidir" ifadelerini kullandı.

"İNSANCA YAŞAYABİLMEK İÇİN BİRLİK OLMA ZAMANI"

Sömürü ve soygun düzeninin yıkılması, tek adam rejiminin son bulması gerektiğini söyleyen Erol, mücadele çağrısında bulundu:

- İnsanca yaşayabilmek ve haklarımızı alabilmek için sömürücülere karşı birlik olma zamanıdır!

- Gerçekten yeni, eşit ve adil bir düzeni kurmak için mücadele etme zamanıdır!

- Bizler asgari değil insanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve en temel çalışma haklarımızı istiyoruz.

- Asgari ücret anayasada yer aldığı şekilde insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmelidir.

- İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir.

- Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır.

- Açlığa mahkûm edilen emeklilerin ücretleri insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmelidir

- Sendikalı oldukları için işten atılan tüm emekçilerin hakları iade edilmelidir.

- İşçi sağlığı ve güvenliği tüm işyerlerinde sağlanmalı, iş cinayetleri önlenmelidir.

Açıklamanın sonunda SOL Parti Ankara İl Sözcüsü Fatoş Erol, "Bu sömürü ve soygun düzenini yıkmak için hep birlikte mücadele edelim; insanca bir yaşamı, güvenceli bir geleceği hep birlikte mücadele ederek, birleşerek kazanalım" dedi.