SOL Parti Ankara'nın 3. Olağan Kongresi başladı: Saray rejimi kaybedecek, halk kazanacak!

SOL Parti Ankara İl Örgütü, 3. Olağan Kongresi’ni bugün MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

EMEP ve TİP il yöneticileri kongreye katıldı. Kürsüde yapılan konuşanlarda, birlikte mücadele ve dayanışma çağrıları yapıldı.

3. Olağan Kongre, geçtiğimiz cuma günü 'Gençlik ayakta' yürüyüşünde gözaltına alınan parti üyelerinin selamı ile başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sözcüsü Fatoş Erol, "Memlekette gün be gün isyanımızı, mücadelemizi, umudumuzu hep birlikte büyüttüğümüz bu günlerde yine bir aradayız. Günlerdir kampüslerini, sokakları direniş alanına çeviren gençler, okuluma, öğretmenime, geleceğime dokunma diyerek ayağa kalkan liseliler, İslamcı tek adam rejimine karşı isyanı, mücadelesi hiç dinmeyen kadınlar, emeğine, alın terine, memleketine sahip çıkan emekçiler, insanca ve onurlu bir yaşam için memleketin dört bir yanında sesini, mücadelesini yükselten emekliler, hep birlikte, kent meydanlarında, kampüste, mahallede, omuz omuza tek adam rejimine karşı birlikte direndiğimiz sevgili mücadele dostlarımız, hepiniz SOL Parti Ankara İl Kongremize hoş geldiniz, sizleri Ankara İl Örgütümüz adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDİYORUZ"

"Bugün burada demokrasi ve özgürlük için saltanata karşı hep beraber diyerek buluştuk" diyen Erol, şöyle devam etti: "Yıllardır memleketin başına bir karabasan gibi çöken siyasal İslamcı tek adam rejimine karşı hep birlikte mücadele ediyoruz. 22 yılın sonunda halkı yoksulluğa, sefalete sürükleyen, sermayenin doymak bilmeyen hırsıyla ülkenin tüm kaynaklarını, doğasını, yaşamını talan eden siyasal İslamcı tek adam rejimi halkın desteğini kaybetmiş, azınlığa düşmüş ve ancak emperyalizmin desteğiyle ayakta kalmaya çalışmaktadır. Uzunca bir zamandır iktidarını sadece muhalefete yönelik operasyonlarla, zorbalıkla, yargı aparatıyla, kayyumlarla sürdürebilmektedir. Bugün gelinen noktada tek adam rejimi ülkeyi bir darbe rejimine sürüklemekte, zaten her türlü hileyle, yalanla ve baskıyla sürdürdükleri seçimlerin göstermelik dahi olsa yapılmasının anlamsızlaştırıldığı bir noktaya geldik."

HALK İRADESİNE SAHİP ÇIKTI

"Ve tam da bu noktada halk siyaset sahnesine çıktı, iradesine sahip çıktı ve saray rejiminin saldırısını püskürttü" vurgusunu yapan Erol, "Gençlik hareketinin öncülüğünde yıkılan barikatlar, yıllardır halkın bu düzene karşı biriken haklı öfkesini de sokaklara taşırdı. Baskı rejimiyle korkutmak, sindirmek istedikleri milyonlar bu korku duvarlarını aştı. Mücadele şimdi, kaderine sahip çıkmak için sahneye çıkan işçilerin, emeklilerin, öğrencilerin, kadınların ve gençlerin halkın elinde yükseliyor. Ve bu mücadele sadece tek adam rejimini ve onun islamcı – faşist ittifakını yıkmak için değil aynı zamanda bu karanlık iktidarın yarattığı tüm tahribatın izlerini silmenin, yıllardır verilen eşit, özgür, kamucu ve laik bir ülke kurma mücadelesinin de bir parçası olmalıdır" diye konuştu.

BİRLEŞİK MÜCADELE VURGUSU

İl Sözcüsü Erol, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu mücadelemiz sermayeye peşkeş çektikleri, talan ettirdikleri tüm kamu kurumlarını, doğal alanları, madenleri tekrar kamulaştırma mücadelesidir. Bu mücadelemiz patronların sağlık bakanı, eğitim bakanı olabildiği, temel haklarımızın piyasanın kar hırsına teslim edilebildiği karanlığın parçalanması içindir. Daha iki hafta önce Ankara’da Güven Hastanesinde çalışan bir emekçinin beyin kanaması geçirdiği ancak çalışanı olduğu özel hastane tarafından tedavisinin ücretsiz yapılmadığı için hayatını kaybettiği bir karanlığın içindeyiz. Yeni doğan bebeklerin canlarının dahi özel hastanelerin kar hırsına kurban edildiği bir hırstan bahsediyoruz. Gencecik liseli çocukların sermayeye ucuz emek gücü yapıldığı MESEM’lerde bir bir hayatlarını kaybettiği bir kâr düzeninden bahsediyoruz. Eğitim sistemini gerici vakıflara ve diyanete teslim eden bir anlayışa karşı mücadele ediyoruz. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, milyonlarca emeklinin ve asgari ücretlinin hayatta kalma mücadelesi verdiği bir süreçteyiz. İşçilerin canının yok sayıldığı, iş cinayetlerinin fıtratla normalleştirilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Daha birkaç ay önce özelleştirilmesine karşı hep birlikte direndiğimiz Çayırhan Maden Sahasındaki özelleştirmenin hemen ardından yaşanan iş kazasının tesadüf değil sermayenin kâr hırsı olduğunu biliyoruz. Kurmaya çalıştıkları siyasal İslamcı düzene en büyük tehdit olarak gördükleri kadınların en temel haklarına, yaşamlarına, bedenlerine yönelik saldırıların, kadınları aile içerisine sıkıştırmaya çalıştıkları karanlığı biliyoruz. Ve biliyoruz ki, bugün halkın ellerinde yükselen mücadele tam da bu karanlığı yırtacak olan mücadeledir, yaratmaya çalıştıkları bu haksız, hukuksuz düzeni, bu çete mafya düzenini dağıtacak olan halkın birleşik mücadelesidir. Günlerdir sokaklarda hep birlikte büyüttüğümüz mücadelemiz, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı da kuracak olan irademizdir."

BU HALKI KİMSE TESLİM ALAMAYACAK

"Partimiz siyasal İslamcı faşizme karşı bugüne kadar olduğu gibi bu tarihi dönemde de, birleşik bir halk muhalefetinin örgütlenmesi için inisiyatif ve sorumluluk alacaktır" diyen Erol, "İktidarın yeni operasyonlarla artacak baskısına karşı mücadeleyi her alanda birleşik bir mücadele olarak yürüteceğiz. Memleketin her yerinde olduğu gibi Ankara’da da halkın meşru ve demokratik muhalefetini hayatın her alanında birleşik örgütlenme ve mücadele biçimlerini çoğaltarak geliştireceğiz. Halkın bu birleşik ve kararlı mücadelesi ve tüm muhalefetin ortak hareketi sürdükçe bu halkı kimse teslim alamayacak, mutlaka ama mutlaka Saray rejimi kaybedecek, halk kazanacak!" ifadelerini kullandı.

1 MAYIS MEYDANLARINDA BULUŞACAĞIZ

"Bizler bu çürümüş düzeni kabul etmeyen milyonlarız" vurgusunu yapan Erol, "Haftalardır büyüttüğümüz bu mücadelemizi şimdi hep birlikte 1 Mayıs meydanlarına taşıyacağız. Birleşerek ve çoğalarak; dayanışma ve birlik içinde direncimizi ve gücümüzü büyüttüğümüz 1 Mayıs’larda buluşacağız. Ülkemizi bu karanlıktan; bir avuç haraminin saltanatından kurtaracak olan da bu birlikten doğan direncimiz ve gücümüz olacaktır" diye konuştu.

DAYANIŞMA MESAJLARI

Kongreye, emek ve demokrasi mücadelesinin önemli yapı taşlarını oluşturan siyasi parti temsilcileri ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri geniş katılım sağladı. KESK, Eğitim-Sen, TMMOB, Tüm Emeklilerin Sendikası gibi emek ve meslek örgütlerinin yanı sıra mahalle meclisleri ve muhtarlar da kongrede yer aldı.

DEM Parti, EMEP ve TİP ve Devrim Hareketi il yöneticileri kongreye katıldı. Kürsüde yapılan konuşmalarda, birlikte mücadele ve dayanışma çağrıları yapıldı.