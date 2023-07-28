SOL Parti Antalya: İkizköy halkının yanındayız

SOL Parti Antalya İl Örgütü, Akbelen'de evam eden ağaç katliamına karşı bir açıklama yaparak “İkizköy halkının yanındayız” dedi. Kıyıma karşı direnen bölge halkına yönelik şiddetin kınandığı açıklamada, "İkizköy halkının yanındayız. Ve tüm halkımızı da bu mücadelede yan yana yürümeye davet ediyoruz" denildi.

SOL Parti Antalya İl Örgütü, Muğla Milas’a bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda devam eden ağaç katliamına karşı direnen İkizköy halkının yanında olduklarını ifade etti, ağaç kesimine karşı direnen köy halkına ve doğa savunucularına yönelik şiddeti kınadı.

Yaşanan doğa tahribatına karşı açıklamalarda bulunan SOL Parti İl Başkanı Aysel Aydın, talanını savunanlara karşı direnmeye devam edeceklerini bildirdi.

Aydın, şunları ifade etti:

"Muğla’nın Milas ilçesine bağlı ve İkizköylülerin yaşam alanı olan Akbelen Ormanı, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji’ye peşkeş çekilmiş durumdadır.

Kömür maden sahasını genişletmek amacıyla Anayasa’ya aykırı bir şekilde başlatılan bu talana derhal son verilmelidir.

"ORMANLARI VE TARIM ARAZİLERİNİ ÇETELERE HEDİYE EDİYORLAR"

Tek adam rejimi, doğa ve bilimle inatlaşmaya, ‘her şeyin en doğrusunu ve iyisini ben bilirim’ demeye devam ederek tüm canlıları ve halkı yaşamdan mahrum bırakmaktadır. Her yıl çıkan orman yangınlarını söndür(e)meyenler, ormanları ve tarım arazilerini koruyup kolladıkları çetelere hediyelerle sunmaktadırlar.

Dünyada ve ülkemizde iklim krizinin etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken canlıların yaşam alanı olan ormanlarımız rant uğruna feda edilemez.

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İki yıldır her gün nöbet tutan İkizköylüler, 24 Temmuz sabahı saat 05.30 sularında yüzyıllık ağaçların katledildiği haberi ile güne başladı. Bu hukuksuzluğa ve talana karşı, rant uğruna feda edilen her bir karış toprağımıza sahip çıkmak için İkizköy halkının yanındayız. Ve tüm halkımızı da bu mücadelede yan yana yürümeye davet ediyoruz.

SOL Parti olarak tüm canlıların yaşamını, doğayı, yaşam ve geçim kaynaklarımızı rant uğruna talan edenler ve halka karşı sermayenin talanını savunanlara karşı direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz! Bu memleket bizim."