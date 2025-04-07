SOL Parti Artvin 3. Olağan Kongresi yapıldı: İl Başkanlığı'na Yusuf Aslan Yenigül seçildi

SOL Parti Artvin İl Örgütü'nün 3. Olağan Kongresi, Artvin Barosu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kongredeki seçimlerde il başkanlığına Yusuf Aslan Yenigül seçildi.

Ayrıca yönetim kurulu, disiplin kurulu, genel kurul delegeleri ve yedek üyeler de belirlendi.

Kongrede konuşan mevcut İl Başkanı Mahmut Zeytinci, toplumun tepkilerini sokağa taşıdığı bu dönemde, Sol Partililer olarak heyecanlandıklarını belirtti. Zeytinci, "Bu kitlelerin örgütlenmesi gerekiyor, çünkü örgütsüz tepki anlık bir tepki olur, belli bir zaman sonra yatışır ve geri çekilir. O zaman meydan yeniden düzene kalır" dedi.

Zeytinci, şöyle konuştu:

"Ancak ben bu düzeni yalnızca AKP düzeni olarak görmüyorum. Kapitalizm her zaman yeniden kendini üretmeye çalışır ve biz boşluğu HER bıraktığımızda, yeniden ve bizi yıkacak kadar güçlenerek çözüm üretir. Bu yüzden kapitalizmle mücadele, zaman zaman yapılacak bir mücadele değil, sürekli ve halkın örgütlenmesiyle yenilebilecek bir mücadeledir. Hiçbir saldırı olmasa bile, özgürlük olsa bile örgütlenmeye devam etmemiz gerekiyor.

Çünkü bizim başka bir dünya tarifimiz var. 'Başka bir dünya mümkün' diyoruz ve bunu ete kemiğe büründürmek zorundayız. Bu başka dünya sosyalizmdir. Kapitalizmle mücadele ederken, bizim ütopyamız başka bir dünya hayalimiz sosyalizmdir. Bu düzeni ancak sosyalizme dönüştürdüğümüzde, şu anda gördüğümüz sorunların çoğu çözülecek."

"SARAY REJİMİ KAYBEDECEK, HALK KAZANACAKTIR"

Kongrede konuşan Sol Parti Artvin İl Yöneticisi Deniz Çoruh ise şunları söyledi:

"Azınlığa düşmüş ve adım adım yenilgiye sürüklenen siyasal İslamcı tek adam rejimi halk desteğini kaybetmiştir. Bu nedenle iktidarını sürdürmenin tek yolu, baskı ve zorbalıkla inşa ettiği, seçimlerin göstermelik hale geldiği bir diktatörlük kurmaya çalışmaktır. Sol Parti, siyasal İslam faşizmine karşı bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de birleşik halk muhalefetinin örgütlenmesi için inisiyatif ve sorumluluk alacaktır. Halkın bu birleşik ve kararlı mücadelesi ile tüm muhalefetin ortak hareketi sürdükçe, bu halkı kimse teslim alamaz. Mutlaka ama mutlaka saray rejimi kaybedecek, halk kazanacaktır."