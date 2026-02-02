SOL Parti Ayvalık'tan “Yol Ayrımında Türkiye” paneli

SOL Parti Ayvalık İlçe Örgütü tarafından düzenlenen “Yol Ayrımında Türkiye” konulu panel, Fabrika Ayvalık’ta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Türkiye’nin içinden geçtiği siyasi süreç ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Ayvalık’ın tarihi dokusunu yansıtan Fabrika Ayvalık, anlamlı bir panele ev sahipliği yaptı. SOL Parti Ayvalık’ın organizesinde düzenlenen panelde, salonu dolduran yüzlerce yurttaş Türkiye’nin geleceğine dair kritik değerlendirmeleri dinledi. Sahneye asılan “Şeriata ve Faşizme Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet: Birleşelim, Değiştirelim!” pankartı, etkinliğin ana temasını belirledi.

“BİRLEŞİK MÜCADELE BİR ZORUNLULUKTUR”

Panelin açılışında konuşan SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise konuşmasında meclis çalışmalarından toplumsal muhalefete kadar geniş bir perspektif sundu. Günaydın, ekonomik kriz ve hukuksuzluklarla boğuşan halkın değişim talebinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, demokratik bir cumhuriyetin inşası için tüm kesimlerin omuz omuza vermesi gerektiğini ifade etti.

YOĞUN KATILIM VE SORULAR

İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği panelde, konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Ayvalıklıların genel siyasete dair sorularını yanıtlayan konuşmacılar, panelin sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Panel, Ayvalık’ta demokratik güç birliğinin güçlenmesi adına atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.