SOL Parti Balıkesir'de Migros önünden seslendi: "Çözüm üretenlerin yönettiği bir ülkedir"

SOL Parti Balıkesir İl Örgütü, Balıkesir'de bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Akçay'da bulunan Migros şubesi önünde gerçekleştirilen eylemde, yüzde 27'lik sefalet zammına karşı direnişe geçen ve eylemlerini dokuz gündür sürdüren Migros işçilerine destek mesajı verildi.

"Biz SOL Parti olarak direnen Migros depo işçilerinin yanındayız. Halkı kuru ekmeğe muhtaç edip alay edenlerle, saray sofrasında vur patlasın çal oynasın günlerini geçirenlerle mücadele etmeden güneş doğmayacak. Biz bir araya gelmeden bu çürümüş düzenden kurtulmak mümkün olmayacak" ifadelerine yer verilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"MİGROS İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR!

Yaşanabilir ücret zammı talebiyle iş bırakan Migros depo işçilerinin direnişi bugün 9. gününde.

DGD-Sen (Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası) öncülüğünde, Türkiye genelinde 7 bini aşkın emekçiyi ilgilendiren maaş zammını kabul etmeyen binlerce işçi iş bıraktı.

Bir yandan sefalet ücretine mahkum edilen işçiler diğer yandan zorla fazla mesai, baskı, mobbing ve işten atılma tehditleriyle karşı karşıya geliyorlar.

Migros patronları her dönem karlarını arttırmaya, kasalarını doldurmaya devam ediyor. O karlar işçilerin alın teriyle, emeğiyle, yaşamıyla yaratılıyor. Sermayenin kar histerisinin sonucu emekçilerin sağlığı ve güvenliği hiçe sayılıyor.

Greve giden Migros depo işçilerinin ilk talebi %50’lik zam oranı. İşçiler bordroda çıplak asgari ücretli görünüyor. Vergi ve SGK yükünden kaçınmak için ücretin bir kısmı yan haklar üzerinden ödeniyor. Bu nedenle fiilen alınan asgari ücretin 2-3 bin lira üzerinde olsa da bordroda asgari ücret yazıyor. Yıl içinde vergi dilimine girildiğinde ise ücret neredeyse asgari ücretin altına düşüyor.

Bu nedenle 2. talep maaşların net ücret olarak tanımlanması ve vergi yükünün işçiye değil, patrona ait olmasıdır. 3. talep banka promosyonunun tamamının işçilere ödenmesidir.

Depolarda iki yıllık anlaşmalarda 40-50 bin lira promosyon oluşmasına karşın bunun yalnızca 5-6 bin lirası işçiye verilip, kalan kısmına şirketin el koymasına son verilmesidir.

4. talep Migros emekçilerinin aldığı tüm hakların depo emekçilerine de verilmesidir. 5. Talep Migros’ta taşeron sisteminin kaldırılmasıdır.

İşçilerin kararlı mücadelesi sonucu Migro patronu dün geri adım atarak işçilerin kadroya alındığını duyurdu. 7 bin 875 işçinin kadroya alınması fiili mücadelenin kazanımıdır.

Biz SOL Parti olarak direnen Migros depo işçilerinin yanındayız. Halkı kuru ekmeğe muhtaç edip alay edenlerle, saray sofrasında vur patlasın çal oynasın günlerini geçirenlerle mücadele etmeden güneş doğmayacak.

Biz bir araya gelmeden bu çürümüş düzenden kurtulmak mümkün olmayacak.

İşçiden, emekçiden, yoksuldan alıp zengine veriyorlar. Zenginlerin kamu borçları sıfırlanıyor, patronlar zenginliklerine zenginlik, rantlarına rant katsınlar halkın emeği, halkın bütçesi sömürülüyor, patronlara peşkeş çekiliyor.

Emperyalizme, şeriata, faşizme bu patron düzenine karşı laik, devrimci demokratik Cumhuriyet diye haykıran arkadaşlarımıza ev hapsi cezası veriliyor.

Laikliği, emeğin hakkını, Cumhuriyet’i savunmak suç ilan ediliyor.

Bu düzende halk vergi rekortmeni, patronlar servet rekortmeni oluyor.

Biz SOL Parti olarak ülkemizin her yerinde bugün Akçay Migros önünden haykırıyoruz.

Bu mücadele sadece Migros işçilerinin değil tüm işçi sınıfının ve bu düzenden mağdur olan tüm halkın mücadelesidir.

Çözüm üretenlerin yönettiği bir ülkedir.

Türkiye’nin içine sürüklendiği krizden emekçiler lehine çıkışın tek yolu halkın örgütlü ve birleşik mücadelesidir. Memleketin her yerine umut olan direnç olan depo işçilerinin direnişini selamlıyoruz.

Migros işçisi yalnız değildir!

Gaspçı Migros, patronlar yenilecek, işçiler kazanacak!"

LAİK, DEMOKRATİK, DEVRİMCİ CUMHURİYET"

Eylemde ayrıca, geçtiğimiz günlerde üç SOL Partilinin gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen "Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Demokratik, Devrimci Cumhuriyet" pankartı açıldı.