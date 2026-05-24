SOL Parti Balıkesir’de yürüdü: “Bir yumruk gibi direneceğiz”

SOL Parti’nin, 7-8 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde ülke genelinde başlattığı “ABD Defol! Barrack Defol! Saraysız, Saltanatsız, Bağımsız Türkiye” politik kampanyası kapsamında halk yürüyüşleri devam ediyor.

Mutlak butlan kararı sonrası halk yürüyüşü “Memleketi Savunacağız. Birleşe Birleşe Kazanacağız” çağrsıyla gerçekleşti. Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve yaşam savunucuları da destek verdi.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, şunları söyledi: "Bu kuşatma bu abluka bu saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’ne değildir sadece bu saldırı yarınlarımızadır. Bu saldırı ülkemizin özgür demokratik geleceğinedir. Mesele bir parti meselesi değildir. Mesele bir kişi meselesi değildir. Mesele hepimizin memleket meselesidir. Bu yüzden hep birlikte memleketimizi, geleceğimizi savunacağız. Asla ama asla teslim olmayacağız. Bu ülkenin milyonları yıllardır canı pahasına kanı pahasına bir kurtuluş mücadelesi yürütüyor. Zavallı oldukları için saldırıyorlar. Çaresizliklerinden saldırıyorlar. Polisle, yargıyla devşirilmiş gönüllü elemanlarıyla saldırıyorlar. Bir milim bile yerinden oynamayan bu ülkenin direnenleri var bu ülkenin ilericileri var. Ülkenin demokratları, yurtseverleri, devrimcileri yürekli cesur insanları var."

“BİRLEŞİK MUHALEFETİ ÖRGÜTLEYECEĞİZ”

İşleyen konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ankara’da memlektimizin dört bir tarafında direneceğiz. Birleşerek direneceğiz. Omuz omuza direneceğiz. Tek tek değil bir yumruk gibi direneceğiz. Onlar Trump’ın harika çocukları. Emperyalistlerin bu ülkeye monarşi gereklidir dedikleri görevleri yerine getirmek istiyorlar. Köhnemiş iktidarlarını çürümüş düzenlerini devam ettirmek için ülkemizi monarşiye dönüştürmek için saldırıyorlar. Hep birlikte direneceğiz. Ortak sorumluluğumuz birinci sorumluluğumuz hep birlikte bu rejimi göndermektir. Bu rejime direnmektir. Bu ablukayı dağıtmaktır. Muhalefet cephesini bölmek dağıtmak istiyorlar. Yan yana gelemememizi istiyorlar. Ancak böyle başaracaklarına inanıyorlar. Her gün her yerde daha güçlü birleşerek her yerde daha güçlü bir birleşik muhalefeti örerek direneceğiz. Meselemiz memleketi savunma meselesidir. Haklarımız, için, yaşamlarımız için memleketimiz için daha güçlü yan yana omuz omuza yürüyeceğiz."

İşleyen sözlerini şöyle tamamladı: "Zorlu bir mücadele dönemindeyiz daha da zorluklarla karşılaşacağız. Bu fırtınaya direneceğiz. Amerikan emperyalizmine karşı antiemperyalist direnişle kurulan, emperyalizme karşı yıllardır tam bağımsız Türkiye mücadelesini göğüsleyen Mahirlerin,Denizlerin, Terzi Fikrilerin yolundan geliyoruz, direnenlerin teslim olanların yolundan geliyoruz.Her zor anımızda birbirimize tutunarak ülkemizi tek adam rejiminden ve onun işbirlikçilerinden kurtaracağız. Bu ateş çemberinden birlikte çıkacağız. İnanın, inanalım güzel günler göreceğiz. Mutlaka ülkemizi aydınlığa güneşli güzel günlere birlikte çıkaracağız."