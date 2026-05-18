SOL Parti Balıkesir’den 24 Mayıs buluşmasına çağrı: "Kaderimizi Trump da Barrack da belirleyemez!"

SOL Parti, 7-8 Temmuz’da Türkiye’de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde ABD emperyalizmine, NATO’ya ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarına karşı başlattığı kampanyayı sürdürüyor. Parti, İstanbul ve Ankara’daki açıklamaların ardından Balıkesir’de de basın açıklaması gerçekleştirdi.

SOL Parti Balıkesir İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “ABD Defol! Barrack Defol! Saraysız Saltanatsız Bağımsız Türkiye” kampanyasının ülke genelinde sürdüğü belirtilerek, 24 Mayıs’ta Altınoluk Kırmızı Köprü’de yapılacak halk buluşmasına çağrı yapıldı.

Açıklamada, “Kaderimizi ne Trump ne Barrack belirleyemez” denilerek, ABD’nin bölge politikalarına, NATO’ya ve emperyalist müdahalelere tepki gösterildi.

‘BARRACK SÖMÜRGE VALİSİ GİBİ KONUŞUYOR’

SOL Parti Balıkesir İl Örgütü, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın açıklamalarına tepki göstererek, “Tom Barrack bir sömürge valisi gibi ülkemizin Cumhuriyet yerine monarşi ile yönetilmesi gerektiğini söyleyen açıklamalar yapmaktadır. Trump ‘topraklarımız daha da genişleyecek’ diyerek tüm dünyayı tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Filistin’de yaşananlar başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki savaş ve işgallerin ABD ve İsrail politikalarından bağımsız düşünülemeyeceği vurgulandı.

"KAZDAĞLARI’NI YAĞMALAYAN ŞİRKETLERE TEK SÖZ ETMEYENLER BİZİ HEDEF ALIYOR"

Açıklamada, Kazdağları’ndaki ekolojik yıkıma ve bölgedeki şirket faaliyetlerine de dikkat çekildi. SOL Parti, emperyalizme, talana ve doğa yağmasına karşı çıkmanın Edremit’in ve milyonların ortak sesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, geçmiş dönem AKP Belediye Meclis üyesi Murat Tuna’nın “Edremit Haber Ajansı” adıyla yaptığı yayınlarda SOL Parti’yi, Emek Partisi’ni ve CHP’yi hedef aldığı da ifade edildi. Tuna’nın açıklamaları “provokatif, hakaretvari ve tehditvari” olarak nitelendirildi.

SOL Parti Balıkesir İl Örgütü, 24 Mayıs’ta yapılacak miting öncesi ve sırasında yaşanabilecek provokatif girişimlerden, söz konusu açıklamaları yapan kişinin sorumlu olacağını belirtti.

SOL Parti Balıkesir İl Örgütü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"7-8 Temmuz’da 2026 NATO Zirvesi Türkiye’de yapılacak. SOL Parti olarak NATO’ya karşı partimiz Ankara’da, İstanbul’da memleketin her yerinde “ABD Defol! Barrack Defol! Saraysız Saltanatsız Bağımsız Türkiye” politik kampanyasını başlattı. Biz de Balıkesir SOL Parti il örgütü olarak “Kaderimizi ne Trump, ne Barrack belirleyemez” demek için 24 Mayıs’ta Altınoluk’ta halk buluşmasında bir arada olacağız.

Tom Barrack bir sömürge valisi gibi ülkemizin Cumhuriyet yerine monarşi ile yönetilmesi gerektiğini söyleyen açıklamalar yapmaktadır. Trump “topraklarımız daha da genişleyecek” diyerek tüm dünyayı tehdit etmektedir.

Filistin’de ve dünyanın her yerinde yaşatılan zulme karşı ABD ve İsrail’e, Kazdağları’mızı, köylerimizi, derelerimizi, topraklarımızı emperyalist sömürüye, talana açan, yağmalayan şirketlere tek söz etmeyen en ufak bir rahatsızlık duymayan bir şahıs ise “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Tam Bağımsız Laik ve Demokratik Türkiye” sözümüzden rahatsızlık duymaktadır.

MİTİNGİMİZ ÖNCESİNDE YAŞANACAK PROVOKASYONLAR YAPILMAK İSTENİYOR

Geçmiş dönem AKP Belediye Meclis üyesi olan Murat Tuna isimli şahıs “Edremit Haber Ajansı” adıyla kendi medyasında sola, sol değerlere, memleketimizin değerlerine karşı hakaretvari, tehditvari ve provakatif açıklamalar yapmaktadır.

24 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz miting öncesi ve sırasında yaşanılacak herhangi bir provokatif girişimden tehditvari, provakatif açıklamalar yapan bu şahsın sorumlu olacağını tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Emperyalizme karşı tam bağımsız laik ve demokratik Türkiye sesi Edremit’in, memleketimizin, milyonların ortak sesidir. Başta Filistin’de yaşatılan zulüm olmak üzere dünyanın her yerindeki emperyalizm haydutluğuna karşı emperyalizm karşıtlığı Edremit’in, memleketimizin ortak isyanıdır. Emperyalistlere, Edremit’i, Kazdağları’nı yağmalayan şirketlere tek söz etmeyen bu şahıs ta çok iyi bilmektedir ki; Solun, sosyalistlerin, devrimcilerin, demokratların mücadelesi; tarih boyunca da bugün de emperyalistlerin, topraklarımızı yağmalayan sermayenin karşısında memleketimize sahip çıkma mücadelesidir. ABD’yi, 6. Filo’yu kıble edinenlerin karşısında tam bağımsız laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesidir. Halkımıza açlığı, yoksulluğu, gençlere geleceksizliği dayatırken zenginliklerine zenginlik katanlara karşı insanca bir yaşamı savunma mücadelesidir.

Partimizi, Emek Partisi’ni, Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef alarak bu şahıs kullandığı provokatif, hakaretvari, tehditvari, seviyesiz açıklamaları ile emeğin hakkı için, eşit, laik ve demokratik bir Türkiye için mücadele eden herkesi hedef almaktadır. Anayasa’nın en temel ilkeleri arasında yer alan “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” ilkelerinin karşısında bir dil kullanarak en temel Anayasal hakları dahi kullanmayı yok hükmünde ilan etmektedir.

EŞİTSİZLİĞE, ADALETSİZLİĞE KARŞI MÜCADELEMİZ SUSTURULMAK İSTENİYOR

Amaçlananın farkındayız.

Emekten, eşitlikten, laiklikten, antiemperyalizmden yana herkesi susturmak amaçlanıyor. Tehdit ederek, hakaret ederek, hedef göstererek artan yoksulluğa, ülkemizin, Kazdağları’mızın emperyalistlerce yağmalanmasına, eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı mücadele susturulmak isteniyor.

Ve bilinmelidir ki; yoksulluğa, eşitsizliğe, adaletsizliğe, emperyalist haydutluğa, sömürüye karşı asla susmayacağız. Bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri, demokratları, yurtseverleriyiz. Memleketimizi çıkarsız ve karşılıksız sevenleriz.

MİTİNGE ÇAĞRI

Biz çok iyi biliyoruz ki; eşit, laik, özgür, demokratik, tam bağımsız bir Türkiye’yi kazanma mücadelesi toplumsal, birleşik bir muhalefet hareketi, halk hareketi ile mümkündür.

24 Mayıs’ta Altınoluk Kırmızı Köprü’de saat: 14:00’teki “Kahrolsun Emperyalizm Yaşasın Tam Bağımsız Laik ve Demokratik Türkiye” mitingimizde emekten, eşitlikten, adaletten, laiklikten, antiemperyalizmden yana herkesle, tüm dostlarımızla bir arada olacağımız ortak ses bu tehditlere, baskılara karşı cevabımızdır.

Kahrolsun Emperyalizm! Yaşasın Tam Bağımsız Laik ve Demokratik Türkiye!"