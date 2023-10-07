SOL Parti: Barış, emperyalizm ve Siyonizme karşı mücadeleyle gelecek

SOL Parti, İsrail ve Filistin’deki direniş grupları arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Ortadoğu’ya barışı Siyonizme ve emperyalizme karşı mücadele getirecek" denildi.

HABER MERKEZİ

Filistinli direniş gruplarının başlattığı Aksa Tufanı harekatının yankıları sürerken SOL Parti, emperyalist ve Siyonist politikaların Ortadoğu’yu kana buladığına dikkat çekti.

Partiden yapılan açıklamada, "Filistin halkı on yıllardır korsan devlet İsrail tarafından sayısız katliama, işkenceye ve sürgüne uğradı. Kendi topraklarında insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme imkanları Siyonizm tarafından ezildi. Buna rağmen Filistin halkının yılmadan, tüm dünyanın ezilen, sömürülen halklarıyla kardeşçe sürdürdüğü tarihsel direnişi meşrudur" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sayısız bombalamanın, katliamın ve işkencenin ardından geçtiğimiz yıllarda Filistinlilerin kendi evlerinden silah zoruyla çıkarılıp İsraillilerin yerleştirilmesi gibi sistematik ve insanlık dışı uygulamalar çok açıkça gösteriyor ki bugün Filistinlilerin işgal edilen evlerinden başlayarak İsrail topraklarına sıçramış olan savaşın da asıl sorumlusu yine Siyonizm ve destekçisi Amerikan emperyalizmidir."

"SİVİL HALKLAR HEDEF ALINAMAZ"

Sivillerin hedef alınmasının da eleştirildiği SOL Parti açıklamasının devamında şöyle denildi:

"Direnişin meşruiyeti sivil halkların hedef alınmasının desteklenmesi anlamına gelmediği gibi, bir daha iki ülke halkının da hedef olmaması için korsan İsrail devletinin yenilgiye uğratılması gerekliliğinden gelmektedir. Bununla birlikte Siyonizmin de yıllardır yaptığı gibi namlularını sivil hedeflere yönelten Hamas’ın vahşete varan eylemlerini kınamaktayız.

Bu çatışma bölgesel bir savaşa dönüşmemeli, İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından çıkmalı, Filistin topraklarına saldırılarından, ambargolardan ve tacizlerinden vazgeçmeli, Filistin halkının bağımsızlık iradesi temelinde bir çözüme odaklanılmalıdır.

Bölgemizde barış, huzur ve kardeşlik istiyorsak, gerçekleşebilmesi için de en çok on yıllardır kendi topraklarında onurlu yaşam mücadelesi veren, geçmişte tüm dünyanın devrimcilerine kucak açmış Filistin için istememiz gerekir. Deniz’lerin yoldaşları intifada!"