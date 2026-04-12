SOL Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Mustafa Dinç yaşamını yitirdi

Bir süredir tedavi gören SOL Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Mustafa Dinç yaşamını yitirdi.

  • 12.04.2026 12:41
  • Giriş: 12.04.2026 12:41
  • Güncelleme: 12.04.2026 12:43
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Mustafa Dinç yaşamını yitirdi

SOL Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Mustafa Dinç hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören Mustafa Dinç’in cenazesi yarın (13 Nisan Pazartesi) Şadırvan Camii’ndeki cenaze törenin ardından Halatçı Yaması Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SOL Parti’den yapılan açıklamada “Sol Parti Bartın İlçe Başkanı Mustafa Dinç arkadaşımız aramızdan ayrıldı.Başımız sağolsun.Işıklar içinde uyusun.Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.Mücadelesi Unutulmayacak” denildi.

