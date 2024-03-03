SOL Parti: Birlikte yönetmeye talibiz

Saratlı’da yurttaşlarla bir araya gelen SOL Parti heyeti, belde halkının sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini aktardı. Parti Sözcüsü Tombul, “Birlikte yönetmeye talibiz, ülkeyi gerici karanlığa teslim etmeyeceğiz” dedi.

HABER MERKEZİ

Yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren SOL Parti, Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesi halkıyla bir araya geldi.

SOL Parti Saratlı Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan’ın yanı sıra SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, Merkez Disiplin Kurulu üyesi Abdullah Kahraman, Aksaray İl Sözcüsü Haşmet Tekin Ökçe, yöre halkıyla birlikte Saratlı’nın sorunları ve çözüm önerilerini konuştu. SOL Parti heyeti halk buluşması öncesi evleri ve esnafı ziyaret etti.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı buluşmada konuşan SOL Parti Sözcüsü Tombul, “Saratlı’nın sorunlarını halkla birlikte çözeceğiz” vurgusu yaparken “Gerici kuşatmaya karşı laikliği kazanacağız” dedi. “Burada Saratlı’da sizlerle beraber bir yürüyüş başlattık. Saratlı’yı yeniden inşa etmek için sizlerle birlikteyiz” ifadelerini kullanan Tombul, “Bugün bir kez daha sizlerle buluşmak için, halkımızla birlikte sorunlarınızı birlikte paylaşarak ortak çözüm üretelim istedik. Biliyoruz ki bu yürüyüş 31 Mart’a kadar devam edecek ama 31 Mart’ta bitmeyecek, esas olarak seçim akşamı sandıktan Saralı Belediye Başkan Adayımız Cuma Kaplan ve arkadaşları çıktığı andan itibaren 1 Nisan’dan sonra da asıl yürüyüşümüz başlayacak” diye konuştu.

BU ÜLKEYİ GERİCİLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ

“Bugün Türkiye’de uygulanan ekonomik program sonucunda hepimiz yoksullaştık” vurgusu yapan Tombul sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emekliler insanca yaşam koşullarına sahip değil. Emeğiyle geçinen milyonlar açlık sınırında yaşıyor. Gençler geleceğinden umudunu kesmiş, çiftçiler ise toprağını ekemez hale geldi. Biz bütün bu sorunları yaşarken halkımız tüm bu sorunlarla boğuşurken iktidarın beslediği siyasal İslamcılar Türkiye’de şerit ve hilafet çağrıları yapıyor. 100 yıl önce emperyalizme karşı mücadele eden ve yeniden kurulan bu ülkede Cumhuriyet’in kazanımları elimizden tek tek alınıyor. Laiklik bu ülkenin en önemli kazanımlarından birisiydi. Ama son günlerde Cumhurbaşkanı bizzat kendisi çıkıp şeriat güzellemesi yapıyor. Mahkemelerde hilafet çağrıları yapılıyor. Ama yağma yok, bu ülkede emeğiyle geçinenler, yurtseverler, ilericiler laikliğe sahip çıkacağız. Bu ülkeyi şeriatçılara, hilafet meraklılarına asla teslim etmeyeceğiz. Bugün ülkenin dört yanında SOL Parti olarak hilafetin kaldırıldığı günde sokaklara çıktık. Biz hilafet yanlılarına karşı laiklik mücadelesini her koşulda ve ülkenin her yerinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi asla onlara teslim etmeyeceğiz.”

MECLİS TOPLAMTILARI HALKIMIZA AÇIK OLACAK

SOL Parti Belediye Başkan Adayı Cuma Kaplan ise konuşmasında şunları söyledi:

“Değerli hemşerilerim bu görevin ciddi bir sorumluluk istediğini ve zor bir görev olduğunu biliyorum. Zor olduğu kadar onurlu bir görev olduğunu da biliyorum. İçeride ve dışarıda sizleri layıkıyla, hakkıyla temsil etmenin omuzlarıma yükleyeceği ağırlığı şimdiden hissediyorum. Ama bazı şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Bana emanet edeceğiniz belediyenin kasasını çalmadan, çaldırmadan namus gibi koruyacağım. Belediye bir geçim kaynağı değil, belediye bir rant aracı değil, orada tüysüz yetimlerin hakkı var. Belediye bir hizmet merkezidir. Hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını yerleştireceğim. Her 6 ayda belediyenin gelirlerini ve giderlerini ilan edeceğim, halkımızı bu konuda bilgilendireceğim. Meclis toplantılarını halka açık yapacağım. Yapılacak hizmetler için halkımızın görüşünü alacağım.