SOL Parti: Bu adaletsiz düzene son verelim

Haber Merkezi

Saray rejimine karşı mücadelede hukuk sisteminden sağlığa, eğitim sisteminden ekonomiye dek her alanda mücadeleyi yükseltme çağrısı yapan SOL Parti, ilk ayağını eğitimle başlattığı “Değiştireceğiz” kampanyasını sürdürüyor.

Dün partiden yapılan açıklamada Ankara’da çalıştay yapılacağı duyuruldu. Partiden yapılan açıklamaya göre “Adaletsiz düzeni değiştireceğiz. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik haklarımızı kazanacağız” başlıklı çalıştay, 14 Haziran’da TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çalıştayda “Kamuda Neoliberal Dönüşüm” başlığı ile gerçekleştirilecek ilk oturuma BirGün Yazarı ve iktisatçı Hayri Kozanoğlu katılacak. Çalıştay’ın ikinci oturumunda ise “Sosyal güvenliğin ekonomi politiği” tartışılacak. Bu tartışmaya ise BirGün yazarı ve iktisatçı Aziz Çelik katılacak.

Çalıştay’ın üçüncü oturumu ise TTB Merkez Konsey Başkanı Alpay Azap’ın katılımıyla “Bir Hak Olarak Sağlık” başlığı ile gerçekleştirilecek. Öte yandan çalıştayın son oturumunda ise “Bir Hak Olarak Eğitim” başlığı ile Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın katılımıyla eğitim politikaları tartışılacak.