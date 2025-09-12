SOL Parti: Bu iktidara direnenler, 12 Eylül'e direnenler gibi ülkenin onuru olacaklar

SOL Parti 12 Eylül Askeri Darbesi'nin 45'inci yıldönümünde yazılı bir açıklama yayımladı.

''Bu bir 12 Eylül hatırlatması değil'' başlıklı açıklamada, ''12 Eylül devletin İslamcı faşizme dönüşümünde en önemli kırılma noktalarından birisi olarak gerçekleşti, bugün de kendi suretinden bir tek adam rejimi altında sürüp gidiyor! Ama unutulmasın; 12 Eylül’de alkışlanan Kenan Evren ve diğerleri, aradan geçen yılların ardından, arkalarında onları destekleyecek tek kişiyi bulamadıkları büyük bir yalnızlık ve zavallılık içinde ölüp gittiler'' ifadelerini kullandı.

AKP'nin 12 Eylül zihniyetiyle yönetimine dikkat çeken SOL Parti, ''Kenan Evren ve cuntacıların yanlılığı, bugün ülkeyi idare edenler için de ders niteliğinde! Baskı ve zorbalıkla seçimlerin göstermelik hale geldiği bir rejim hayali görenler; bunun için muhalefet partilerini polis zoruyla işgal edenler, gençleri tutuklayıp hapse atanlar ülkeyi 12 Eylül cuntasını aratmayacak bir hoyratlıkla yönetiyor. Kendilerini her fırsatta destek açıklayan Trump, ayakta alkışlayan yandaş, ellerindeki tutukları yargı ve polis gücünü çok güvenmesinler. Bilsinler ki sürdürmeye çalıştıkları bu çürümüş düzen ilelebet ayakta kalamayacak'' diye konuştu.

SOL Parti, Türkiye’nin mevcut karanlıktan nasıl çıkabileceğine ilişkin ise şu görüşü paylaştı:

''Bugün birleşik bir muhalefet gücü olarak sokakları dolduran, gençleri kadınları, işçileri köylüleriyle bu ülkenin onurlu ve yürekli insanları mutlaka bu zalim iktidarı yenecek… Bu iktidara karşı direnenler tıpkı 12 Eylül’e karşı mücadele verenler gibi yarınlarda ülkenin onuru olacaklar. Bir kez daha ifade edelim ki bugünkü iktidar sahiplerinin sonu Kenan Evren’den hiç de farklı olmayacak!''

''BU BİR 12 EYLÜL HATIRLATMASI DEĞİL''

SOL Parti açıklamasının tamamı şöyle:

"12 Eylül darbesi, ABD’nin komutasında, sermayenin ve tüm gerici güçlerin isteklerine uygun olarak, gerçekleştirildi. Askeri faşist cunta, halka ve devrimcilere savaş açtı.

İşkence tezgahlarında, idam sehpalarında ülkenin devrimcileri katledildi. Parlamento kapatıldı, anayasa askıya alındı; tüm demokratik muhalefet ortadan kaldırıldı!

Emperyalistlerin, gerici faşist güçlerin ve sermayenin dışında arkasında kimse olmayan cunta, baskı ve zorla ülkenin kaderine el koydu! Askerin gölgesinde gerçekleşen referandumla, cunta anayasası kabul edildi.

Aynı cunta ilk seçimlerde hangi partilerin kurulacağından hangi partinin başkanının kim olacağına kadar her şeye karar vererek varlığını sürdürmeye çalıştı.

12 Eylül devletin İslamcı faşizme dönüşümünde en önemli kırılma noktalarından birisi olarak gerçekleşti, bugün de kendi suretinden bir tek adam rejimi altında sürüp gidiyor!

Ama unutulmasın; 12 Eylül’e alkışlanan Kenan Evren ve diğerleri, aradan geçen yılların ardından, arkalarında onları destekleyecek tek kişiyi bulamadıkları büyük bir yalnızlık ve zavallılık içinde ölüp gittiler!

Kenan Evren ve cuntacıların yanlılığı, bugün ülkeyi idare edenler için de ders niteliğinde! Baskı ve zorbalıkla seçimlerin göstermelik hale geldiği bir rejim hayali görenler; bunun için muhalefet partilerini polis zoruyla işgal edenler, gençleri tutuklayıp hapse atanlar ülkeyi 12 Eylül cuntasını aratmayacak bir hoyratlıkla yönetiyor.

Kendilerini her fırsatta destek açıklayan Trump, ayakta alkışlayan yandaş, ellerindeki tutukları yargı ve polis gücünü çok güvenmesinler.

Bilsinler ki sürdürmeye çalıştıkları bu çürümüş düzen ilelebet ayakta kalamayacak…

Bugün birleşik bir muhalefet gücü olarak sokakları dolduran, gençleri kadınları, işçileri köylüleriyle bu ülkenin onurlu ve yürekli insanları mutlaka bu zalim iktidarı yenecek…

Bu iktidara karşı direnenler tıpkı 12 Eylül’e karşı mücadele verenler gibi yarınlarda ülkenin onuru olacaklar.

Bir kez daha ifade edelim ki bugünkü iktidar sahiplerinin sonu Kenan Evren’den hiç de farklı olmayacak!"