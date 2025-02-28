SOL Parti: "Bu iktidardan demokrasi beklenmeyeceği açık"

SOL Parti, Abdullah Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma ve kendisini feshetme çağrısının ardından yaptığı açıklamada son gelişmelerin olumlu bulunduğu belirtilirken sürecin iktidar tarafından kendi baskıcı rejimini sürdürmek için bir fırsata çevirebileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada kayyum atamaları, muhalefete yönelik operasyonlar hatırlatıldı ve "Bu iktidardan demokrasi beklenmeyeceği açıktır" denildi.

"Tek adam rejimine karşı birlikte mücadele" çağrısı yapılan metinde "Muhalefet güçleri bu gerici rejimin bütün ülkenin geleceğine el koyma girişimlerine karşı durmalıdır" denildi.

SOL Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Partimiz uzun yıllardır ülkemizi bir savaş ve şiddet ortamına sürükleyen politikalara karşı Kürt sorununda bir arada yaşam temelinde demokratik ve barışçıl çözümden yana olmuştur. Son yaşanan gelişmeleri bu yönüyle olumlu buluyoruz.

Buna karşı bu konudaki gelişmelerin iktidar tarafından kendi baskıcı rejimlerini sürdürmek için bir fırsata çevirmeye çalışacağı görülüyor. Muhalefet güçleri bu gerici rejimin bütün ülkenin geleceğine el koyma girişimlerine karşı durmalıdır.

Toplumun her kesimini susturmaya, muhalefeti yargı operasyonları ve yasaklarla etkisizleştirmeye, yerel yönetimleri kayyumlarla ele geçirmeye çalıştığı baskılar ortadayken bu iktidardan demokrasi beklenmeyeceği açıktır.

Haklarımızı ve geleceğimizi kazanmanın, Kürt, Türk, Alevi, Sünni bütün emekçi halklar olarak esas kurtuluşumuzun, özgürlüğümüzün yolu tek adam rejimine karşı birlikte mücadele etmekten geçecektir.

Bu yolda, hep beraber mücadeleye…"