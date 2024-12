SOL Parti Burhaniye’de yeni yönetimini seçti

SOL Parti’nin 3.Olağan Genel Kongre süreci devam ediyor. SOL Parti Burhaniye İlçe Örgütü, 3. Olağan Genel Kongresi’ni Pazarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yapılan kongrede Ertuğrul Yüzer ilçe başkanı olarak seçildi.

Yüzer yaptığı konuşmada, “Bugün AKP’nin gerici ittifakının kurduğu siyasal İslamcı, laiklik karşıtı, tarikat ve cemaatlerin devletin tüm kurumlarına yerleştiği, hüküm sürdüğü rant sağladığı devletin tüm fabrikalarının, enerjinin, sağlığın, eğitimin özelleştirildiği, emekçilerin, emeklilerin tarihin en ağır yoksulluk ve sefalet koşullarına getirildiği ‘tek adam rejimine’ dönüştürülmüştür. RTÜK medya ve basın organlarına ayar vermekte uyguladığı ceza ve yasaklarla nefes aldırmamaktadır. Asgari yaşama bile yetmeyecek gülünç asgari ücret halk düşmanlığının temel göstergesidir. Yarın emekliler de aynı rezil politikayla yüz yüze gelecektir” dedi.

"HER TÜRLÜ MUHALİF ÇAĞRININ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Yüzer, “Devrimci hareketimiz, partimiz bu yaşanan büyük krizden çıkmanın yolunun tüm toplumsal güçlerin ‘Birleşik Devrimci Mücadele’ programı ve çalışmasıyla olacağını ilan etmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir. Bir yandan siyasi partiler, STK’lar sendikalar ziyaret edilmekte diğer yandan örgütlü olduğumuz her yerde tüm toplumsal güçleri bir araya getirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu iktidarın gitmesi için yok başka yolu hükumet istifa diyoruz. İnsanca yaşanacak bir ücret ve haklarımız için birleşelim diyoruz. Ülkenin her köşesinde mahallelerde, fabrikalarda, halkın olduğu her yerde tüm muhalefet güçleriyle birlikte bu gerici faşist iktidarı göndermek için sokaklarda, alanlarda olmaya devam edeceğiz. Her türlü muhalif çağrının içinde olacağız. Karanlığa son vereceğiz. Eşitlikçi, laik, demokratik, çağdaş, kadınların, emekçilerin devrimci cumhuriyetini kuracağız” diye konuştu.