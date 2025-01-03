SOL Parti Büyük Madenci Yürüyüşü'nü andı: "Halk isterse başaramayacağı iş yoktur"
SOL Parti Zonguldak İl Örgütü, 4 Ocak 1991'de maden işçilerinin Zonguldak'tan Ankara'ya başlattığı Büyük Madenci Yürüyüşü'ne ilişkin açıklamasında "Halk isterse başaramayacağı iş yoktur. Birleşik bir mücadele yaratalım ve bu kötülükler iktidarına dur diyelim. Hükümeti istifaya zorlayalım. Derhal erken seçime gidelim" ifadelerine yer verildi.
SOL Parti Zonguldak İl Örgütü, 1991 yılında kentte gerçekleşen Büyük Madenci Yürüyüşü’nün 34’üncü yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.
“Halk isterse başaramayacağı iş yoktur” denilen açıklamada erken seçim çağrısı yapıldıç
SOL Parti Zonguldak İl Örgütü'nün açıklamasında “Birleşik bir mücadele yaratalım ve bu kötülükler iktidarına dur diyelim. Hükümeti istifaya zorlayalım. Derhal erken seçime gidelim. Bu ceberut iktidardan kurtulalım. Halkın iktidarını birlikte kuralım” denildi.
"150 BİNE YAKIN İNSAN YÜRÜYÜŞE BAŞLADI"
SOL Parti Zonguldak İl Örgütü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
“4 Ocak 1991 Zonguldak maden işçileri ve Zonguldak halkı taleplerini almak için Ankara’ya başlattıkları Büyük Madenci Yürüyüşünün 34.cü yıl dönümü.
Ekonomik ve sosyal hakları yanında işyerlerine sahip çıkmak için greve giden maden işçileri şehir içinde her gün yaptıkları yürüyüşleri Büyük Ankara yürüyüşü ile taçlandırmışlardır. Maden Ocaklarına, TTK’ya, demir-çelik sektörüne, enerji üreten kurumlarına, ülke sanayisine ve kurumlarına sahip çıkmak için kadını, genci, işçisi, memuru, yaşlısı ile yöre halkı yola koyuldular. Büyük Madenci Yürüyüşü Zonguldak ve bölge halkının verdiği büyük mücadelenin günüdür.
30 Kasım 1990 tarihinde başlayan grevle, Zonguldak caddelerinde taleplerini haykıran ve siyasi iktidarı uyaran maden işçileri ile Zonguldak ve bölge halkı, 4 Ocak 1991 günü Ankara yoluna çıktı. Otobüslerine el konulan 150 bine yakın insan Ankara’ya gitmek üzere yürüyüşe başladılar.
Kış soğuk demeden, günlerce yollarda, dağda, bayırda büyük bir kararlılık ve disiplin ile sloganlarını haykırdılar. Mengen’de kurulan barikat önünde tüm dünyaya seslerini duyurdular. Madenciler ve bölge halkı, haklı ve meşru olmaktan aldıkları güç ile ülkemiz emek ve demokrasi mücadelesine önemli bir not düştü.
“ÖRGÜTLÜ VE KARARLI BİR HALKI KİMSE YENEMEZ”
22 yıllık AKP-MHP iktidarları ülkeyi ekonomik iflasa sürükledi, Ücretler ve alım gücü alabildiğine azaldı. Zamlar, enflasyon halkın belini büktü. Sermaye, siyasi iktidar ve yandaşları servetlerine servet kattılar. İşsizler, asgari ücretliler, emekliler, dul ve yetimler, küçük esnaf, memurlar, çiftçiler, öğrenciler aç. Halk açlık ve sefalet içinde. Özgürlükler budanmış, yasalar ve adalet askıya alınmış, demokrasi mumla aranır hale gelmiş. Ülke örgütlü kötülüğün zifiri karanlığına gömülmüş.
Büyük Madenci Yürüyüşünün yıldönümünde Zonguldak halkına yeni görevler düşmektedir. Bugün ki koşullar 1991 yılından çok daha kötü. Önümüzde önemli bir deneyim var. O deneyimi gösteren binler bugün yine Zonguldak’ta. Halk isterse başaramayacağı iş yoktur. Bugünümüz için, geleceğimiz için ayağa kalkma zamanıdır. Haydi Zonguldak ayağa kalkalım ve Zonguldak’tan bir fişek yakalım. Birleşik bir mücadele yaratalım ve bu kötülükler iktidarına dur diyelim. Hükümeti istifaya zorlayalım. Derhal erken seçime gidelim. Bu ceberut iktidardan kurtulalım. Halkın iktidarını birlikte kuralım.
Örgütlü halkı kimse yenemez gerçeğini bir kez daha gösterelim.”