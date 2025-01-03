SOL Parti Büyük Madenci Yürüyüşü'nü andı: "Halk isterse başaramayacağı iş yoktur"

SOL Parti Zonguldak İl Örgütü, 1991 yılında kentte gerçekleşen Büyük Madenci Yürüyüşü’nün 34’üncü yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı.

“Halk isterse başaramayacağı iş yoktur” denilen açıklamada erken seçim çağrısı yapıldıç

SOL Parti Zonguldak İl Örgütü'nün açıklamasında “Birleşik bir mücadele yaratalım ve bu kötülükler iktidarına dur diyelim. Hükümeti istifaya zorlayalım. Derhal erken seçime gidelim. Bu ceberut iktidardan kurtulalım. Halkın iktidarını birlikte kuralım” denildi.

SOL Parti Zonguldak İl Örgütü tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“4 Ocak 1991 Zonguldak maden işçileri ve Zonguldak halkı taleplerini almak için Ankara’ya başlattıkları Büyük Madenci Yürüyüşünün 34.cü yıl dönümü.

Ekonomik ve sosyal hakları yanında işyerlerine sahip çıkmak için greve giden maden işçileri şehir içinde her gün yaptıkları yürüyüşleri Büyük Ankara yürüyüşü ile taçlandırmışlardır. Maden Ocaklarına, TTK’ya, demir-çelik sektörüne, enerji üreten kurumlarına, ülke sanayisine ve kurumlarına sahip çıkmak için kadını, genci, işçisi, memuru, yaşlısı ile yöre halkı yola koyuldular. Büyük Madenci Yürüyüşü Zonguldak ve bölge halkının verdiği büyük mücadelenin günüdür.

30 Kasım 1990 tarihinde başlayan grevle, Zonguldak caddelerinde taleplerini haykıran ve siyasi iktidarı uyaran maden işçileri ile Zonguldak ve bölge halkı, 4 Ocak 1991 günü Ankara yoluna çıktı. Otobüslerine el konulan 150 bine yakın insan Ankara’ya gitmek üzere yürüyüşe başladılar.

Kış soğuk demeden, günlerce yollarda, dağda, bayırda büyük bir kararlılık ve disiplin ile sloganlarını haykırdılar. Mengen’de kurulan barikat önünde tüm dünyaya seslerini duyurdular. Madenciler ve bölge halkı, haklı ve meşru olmaktan aldıkları güç ile ülkemiz emek ve demokrasi mücadelesine önemli bir not düştü.