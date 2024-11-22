SOL Parti: "Çayırhan’da direnen madencilere ve enerji işçilerine selam olsun"

BirGün\Ankara

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı ile maden sahalarının özelleştirmesine karşı başlatılan direniş devam ediyor.

500 işçinin yeraltına inerek 20 Kasım'da başlattığı mücadeleye SOL Parti de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünden destek verdi.

Düzenlenen basın açıklamasında, "Çayırhan Termik Santrali ve Kömür İşletmeleri işçileri özelleştirme saldırısı karşısında onurlu bir direniş sergiliyor. Bin 300 KİAŞ maden işçisi üç gündür yerin 300 metre altında ve yer üstünde aileleriyle birlikte direnişi kararlılıkla sürdürüyor. İşine, ekmeğine ve geleceğine sahip çıkan, kamu varlığının bir avuç sermayedara peşkeş çekilmesine karşı mücadele eden işçilerin direnişi hepimizin direnişidir" denildi.

"ÖZELLEŞTİRME ŞARTNAMESİNDE İŞÇİLER YOK SAYILMAKTADIR"

“Bu özelleştirme kararı Çayırhan termik santralini, linyit madenlerinin işletme hakkını, Çayırhan’ın üçte ikisini kapsayan arsa ve arazilerin altını ve üzerinde kurulu tüm tesisleri altın bir tepside bir özel şirkete hediye etmektedir” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Özelleştirme şartnamesinde işçiler yok sayılmaktadır. İşçilerin haklarının korunacağına dair hiçbir ifade yer almıyorken, 800 lojmanın 4 ay içerisinde boşaltılması şartının getirilmesi kazanılmış haklara da göz dikildiğini ve Çayırhan işçisini nelerin beklediğini açıkça ortaya koymaktadır.Bu özelleştirme, işçilerin alın teriyle yılda 100 milyon liralık üretim yaptığı çok değerli ve stratejik bir kamu varlığını halkın elinden söküp almak demektir. Bu özelleştirme ile çalışanların işlerinden olması sadece Çayırhan Kömür İşletmeleri’nde ve Çayırhan Termik Santrali’nde çalışan yaklaşık 2000 işçiyi değil, aileleriyle birlikte en az 10 bin kişi, bunun da ötesinde Beypazarı, Nallıhan ve civardaki diğer yerleşim yerlerindeki ekonomik faaliyetler de olumsuz etkilenecektir.

Biz biliyoruz ki, özel madenlerde üretim maliyetini düşürmek için önlem almaktan kaçınan özel şirketler madencilerin ve ailelerinin yaşamını hiçe saymaktadır. İş güvenliği denetimleri kağıt üzerinde kalmakta, Soma’da, Ermenek’te olduğu gibi sırf patronların daha fazla kâr edebilmesi uğruna maden katliamlarına davetiye çıkarılmaktadır. Özelleştirme daha fazla sömürü, güvencesizlik ve ölüm demektir!

"AKP KAMU VARLIKLARIMIZI EMPERYALİST TEKELLERİN HİZMETİNE SUNDU"

Halkın olan ne varsa geri alacağız. Madencilerin yaktığı mücadele ateşini tüm ülkeye yayalım, özelleştirme politikalarına karşı mücadeleyi büyütelim! AKP 20 yılı aşkın süregelen iktidarları boyunca üretken kamu varlıklarımızı emperyalist tekellerin hizmetine sunmuş, halkın kamusal haklarını ticarileştirmiş, emekçi halkımızın en temel haklarını dahi piyasanın insafına bırakmış özetle bir avuç patronu, yandaşı ihya ederken işçilerin emekçilerin yaşamını zindana çevirmiştir.

Bugün de açıkladıkları Orta Vadeli Program yoluyla kendi yarattıkları krizin faturasını halka ödetmeye devam ediyorlar. “KİT reformu” adı altında geriye kalan kamu kurumlarının da özelleştirilmesinin önünü açıyorlar. 2000’in üzerinde işçisi bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Kömür İşletmelerinin özelleştirilme kararı bu zorba sermaye rejiminin bütünlüklü saldırısının bir parçasıdır. Bu saldırı karşısında emekçi halkımızı maden ve enerji işçilerinin mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünden Enerji Bakanlığı’na sesleniyoruz. İşçilerin haklı taleplerini kabul edin ve özelleştirme kararını derhal iptal edin! SOL Parti olarak işçilerle omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Çayırhan’da direnen madencilere ve enerji işçilerine selam olsun! Yaşasın işçilerin onurlu mücadelesi!”