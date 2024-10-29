SOL Parti'den "29 Ekim" mesajı: Yeni bir cumhuriyet yolunda saray rejimi yıkılmalıdır!

SOL Parti, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet, 101 yıl önce işbirlikçi emperyalist işgale karşı yürütülen kurtuluş savaşı iradesiyle kuruldu. Saray'ın saltanatını yıkarak laiklik ve bağımsızlık fikri üzerine yükselen Cumhuriyet'i selamlıyoruz" denildi.

"Yok başka yolu, haklarımızı kazanmak için, yeni bir cumhuriyet için bu rejim yıkılmalıdır!" vurgusu yapılan açıklamada, "Devrimci Demokratik Yeni Bir Cumhuriyet’i birlikte kuralım" çağrısı yapıldı.

SOL Parti'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Cumhuriyet, 101 yıl önce işbirlikçi emperyalist işgale karşı yürütülen kurtuluş savaşı iradesiyle kuruldu. Saray’ın saltanatı yıkarak laiklik ve bağımsızlık fikri üzerine yükselen Cumhuriyet’i selamlıyoruz.

101 yıl sonunda Cumhuriyet yıktılar!

ABD emperyalizmine siyasi, ekonomik ve askeri bağımlılık içinde; CIA ve NATO tezgahlarında yetişerek iktidara getirilmiş siyasal İslamcı ve milliyetçi faşistler eliyle; 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinden geçilerek; BOP Eş Başkanları ve CIA’nın cemaatleri görevlendirilerek ve sözde Atatürkçü bürokrasinin ve muhalefet partilerinin ve şimdi kutlama reklamları yayınlanan patronların eşlik ettiği bir sürecin sonunda, el birliğiyle Cumhuriyet yıktılar! Türkiye’yi İslamcı faşist bir NATO-ABD cumhuriyetine dönüştürdüler!

Yok başka yolu, haklarımızı kazanmak için, yeni bir cumhuriyet için bu rejim yıkılmalıdır!

REJİME SON VERMEK İÇİN BİRLEŞMELİYİZ

Bugün tek adam diktatörlüğü altında, bebeklerin bir avuç soyguncunun gözü dönmüş para hırsıyla ölüme gönderildiği; işçisiyle emeklisiyle tüm emekçilerin boğazının sıkıldığı; gençlerin, kadınların ve bütün halkın umutlarının tüketildiği bu rejime son vermek için birleşmeliyiz!

Barış ve kardeşlik için bu faşist çeteler rejimi yıkılmalıdır; laiklik ve özgür yarınlarımız için bu tarikatlar rejimi yıkılmalıdır; adalet ve eşitlik için bu soyguncular düzeni yıkılmalıdır!

Devrimci Demokratik Yeni Bir Cumhuriyet’i birlikte kuralım!

Tek adam rejimine son verilerek kurulacak devrimci demokratik cumhuriyet parti başkanları ve onların seçtiği vekillerin yönettiği bir elitler siyaseti değil halkın kendi kendini yönettiği gerçekten demokratik bir cumhuriyet olacak!

Bu yeniden kuruluş mücadelesi, devlet içinde yuvalanmış tarikat ve cemaatler dağıtılarak yürütülecek laikliği; ABD ve NATO üsleri başta emperyalist tekellere ülkemiz üzerindeki yabancı işgaline son vererek başarılacak bağımsızlık yeniden kazanma mücadelesidir!

'DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET' VURGUSU

Devrimci demokratik cumhuriyet, Kürdüyle Türküyle, Alevisi Sunnisiyle tüm ezilenlerin ve emekçilerin ortak iradesi üzerine yükselecek bir barış ve kardeşlik cumhuriyeti olacak!

Devrimci demokratik cumhuriyet, yağmacıların, talancıların el koyduğu tüm varlıklarımızı geri almak, eğitimden sağlığa tüm kamu hizmetlerinin bir hak olarak kurgulandığı, özelleştirilen tüm birikimlerimizin geri alındığı sosyal ve kamusal bir cumhuriyettir!"