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SOL Parti'den 30 Kasım mitingine çağrı: Yok başka yolu göndereceğiz

SOL Parti, KESK'in "Geçinemiyoruz. Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz" sloganıyla 30 Kasım'da Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

Siyaset
  • 09.11.2024 12:15
  • Giriş: 09.11.2024 12:15
  • Güncelleme: 09.11.2024 12:38
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti'den 30 Kasım mitingine çağrı: Yok başka yolu göndereceğiz

SOL Parti, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) 30 Kasım'da Ankara'da düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.

Partinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimiz için 30 Kasım'da Ankara Mitinginde buluşalım" ifadelerine yer verildi.

KESK, ekonomide yaşanan krize karşı, 30 Kasım tarihinde Ankara’da "Geçinemiyoruz. Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz" sloganıyla miting düzenleyecek.

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