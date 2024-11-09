SOL Parti'den 30 Kasım mitingine çağrı: Yok başka yolu göndereceğiz
SOL Parti, KESK'in "Geçinemiyoruz. Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz" sloganıyla 30 Kasım'da Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılım çağrısı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) 30 Kasım'da Ankara'da düzenleyeceği mitinge çağrı yaptı.
Partinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimiz için 30 Kasım'da Ankara Mitinginde buluşalım" ifadelerine yer verildi.
⭐Yok Başka Yolu— SOL Parti (@solpartibilgi) November 8, 2024
Göndereceğiz!
Geleceğimiz için 30 Kasım'da Ankara Mitinginde buluşalım. #çokoldular pic.twitter.com/oGcXyF7PGZ
KESK, ekonomide yaşanan krize karşı, 30 Kasım tarihinde Ankara’da "Geçinemiyoruz. Yoksulluğa Karşı Mücadelede Birleşiyoruz" sloganıyla miting düzenleyecek.