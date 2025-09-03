SOL Parti'den 8 noktada eylem: Gerici rejimi değiştireceğiz

Baskılar her geçen gün artarken SOL Parti yoksulluğa, gericiliğe, hukuksuzluklara karşı ülkenin dört bir yanında yürüyüşlere hazırlanıyor.

Eylül ayı yürüyüş takvimini paylaşan SOL Parti, karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Türkiye İslamcılık temelinde etnik ve dinsel ayrımlara dayanan bir rejim dayatmasıyla karşı karşıya! Laikliğin ve demokrasinin tümüyle ortadan kaldırıldığı, seçimlerin göstermelik hale getirildiği bir rejimle Cumhuriyet’in sonu ilan edilmek isteniyor!” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“İktidardakiler emperyalistlerin bu rejim değiştirme planlarına dört elle sarılıyor. AKP ve MHP’nin bütün hesabı bir anayasa oyunu ile Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolunu açmak ve iktidarlarını devam ettirmektir. Amerika ve İsrail’in büyük Ortadoğu bataklığında büyütülen, şimdi baskı ve zorbalıkla; hile ve aldatmacalarla ülkemize dayatılan bu gerici rejime asla ama asla teslim olmayacağız! Türk’üyle, Kürt’üyle; Alevi’siyle, Sünni’siyle; bütün emekçiler ve ezilenler birleşerek bu gerici-faşist rejimi mutlaka yeneceğiz! Bu gerici rejimden ne özgürlük ne de demokratik bir çözüm beklenemez; barışı, özgürlükleri, laikliği ve demokrasiyi bu rejime son vererek kazanabiliriz! Çağrımız tek adam rejimine son vermek için birlikte yürüme çağrısıdır, Çağrımız, emperyalistlerin ve gerici faşist ortaklarının ülkemizi sürükledikleri felaket senaryolarını boşa çıkartmak için hep beraber mücadele çağrısıdır, Çağrımız Türkiye’nin devrimci yeniden kuruluşu yolunda birleşme çağrısıdır.”