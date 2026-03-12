Giriş / Abone Ol
SOL Parti, "ABD ve NATO Üsleri kapatılsın" çağrısıyla Kürecik'te eylem yapacağını duyurdu.

Güncel
  • 12.03.2026 19:53
  • Giriş: 12.03.2026 19:53
  • Güncelleme: 12.03.2026 20:01
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti,'den ABD-İsrail'e karşı Kürecik'te eylem

SOL Parti, Kürecik bulunan NATO Üssü kapatılsın çağrısıyla eylem yapacağını duyurdu. Yapılan çağrıda SOL Parti tarafından "ABD ve NATO üsleri bir güvence değil, ülkemiz için en büyük tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti tarafından yapılan çağrı şöyle:

Bağımsızlık için Kürecikteyiz!

#KürecikKapatılsın ABD ve NATO üsleri bir güvence değil, ülkemiz için en büyük tehdittir.

Tüm ABD ve NATO Üsleri Kapatılsın!

Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye

16 Mart Pazartesi, 13.00

F. Kayahan Bulvarı, Saat Kulesi karşısı SOL Parti önü

