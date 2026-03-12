SOL Parti,'den ABD-İsrail'e karşı Kürecik'te eylem

SOL Parti, Kürecik bulunan NATO Üssü kapatılsın çağrısıyla eylem yapacağını duyurdu. Yapılan çağrıda SOL Parti tarafından "ABD ve NATO üsleri bir güvence değil, ülkemiz için en büyük tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti tarafından yapılan çağrı şöyle:

Bağımsızlık için Kürecikteyiz! #KürecikKapatılsın ABD ve NATO üsleri bir güvence değil, ülkemiz için en büyük tehdittir. Tüm ABD ve NATO Üsleri Kapatılsın! Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye 16 Mart Pazartesi, 13.00 F. Kayahan Bulvarı, Saat Kulesi karşısı SOL Parti önü