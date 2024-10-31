SOL Parti'den Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: "İktidarın normalleşme adı altındaki aldatma oyununun parçası"

SOL Parti, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Esenyurt’ta önceden Saray koridorlarında verilmiş karar tasdik edildi.



Kayyum yolunu açarak muhalefeti etkisizleştirmeye yönelen bu girişim, AKP ve MHP'nin çürüyen iktidarların normalleşme adı altındaki aldatma oyunun parçasıdır.



Halkın oylarıyla seçilmiş belediye… — SOL Parti (@solpartibilgi) October 30, 2024

SOL Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt’ta önceden Saray koridorlarında verilmiş karar tasdik edildi. Kayyum yolunu açarak muhalefeti etkisizleştirmeye yönelen bu girişim, AKP ve MHP'nin çürüyen iktidarların normalleşme adı altındaki aldatma oyunun parçasıdır. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının saray yargısının takdiriyle tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Seçme-seçilme hakkını dahi ortadan kaldırmış, kumpas ve baskı üzerine kurulu tek adam rejimine son vermek için birleşme zamanı."