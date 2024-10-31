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SOL Parti'den Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: "İktidarın normalleşme adı altındaki aldatma oyununun parçası"

SOL Parti, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. SOL Parti, "Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının saray yargısının takdiriyle tutuklanmasını kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güncel
  • 31.10.2024 01:27
  • Giriş: 31.10.2024 01:27
  • Güncelleme: 31.10.2024 01:36
Kaynak: ANKA
SOL Parti'den Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki: "İktidarın normalleşme adı altındaki aldatma oyununun parçası"
ANKA

SOL Parti, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esenyurt’ta önceden Saray koridorlarında verilmiş karar tasdik edildi. Kayyum yolunu açarak muhalefeti etkisizleştirmeye yönelen bu girişim, AKP ve MHP'nin çürüyen iktidarların normalleşme adı altındaki aldatma oyunun parçasıdır. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının saray yargısının takdiriyle tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Seçme-seçilme hakkını dahi ortadan kaldırmış, kumpas ve baskı üzerine kurulu tek adam rejimine son vermek için birleşme zamanı."

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özerin ifadesi ortaya çıktı
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