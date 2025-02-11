SOL Parti'den Ankara'ya yürüyen madencilere destek
Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı madencilerin başlattıkları yürüyüşe SOL Parti heyeti destek verdi.
Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı madencilerin başlattıkları yürüyüş ikinci gününde devam ederken SOL Parti heyeti madencilere destek ziyaretinde bulundu.
Madencilerin mola verdiği alana giden SOL Parti heyeti mücadele vurgusu yaparken ziyaret sırasında konuşan bir madenci, "Haklarımız için durmayacağız, yorulmak bilmiyoruz" dedi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 20 Kasım 2024'te eylem başlatan maden işçileri, eylemin 9'uncu gününde Nallıhan'dan Ankara'ya yürüyüş kararı almıştı. İşçiler, Beypazarı’na ulaştıkları sırada, hükümetin "varlık satışının 3 ay ötelenerek 4 Mart 2025 tarihine ertelenmesi" kararı üzerine yürüyüşe ara vermişlerdi.
Maden işçileri, ara verdikleri yürüyüşe Beypazarı'dan tekrar başladı. Madencilerin ulaşmayı hedeflediği nihai hedef ise Ankara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.