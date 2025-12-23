SOL Parti'den asgari ücret tepkisi: Emeğin isyanını birlikte büyütelim!

Asgari ücrete yalnızca yüzde 27 zam yapılarak 28 bin 75 liraya yükseltilerek açlık sınırının altında bırakılmasına tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan SOL Parti, "Sömürü düzeninin temsilcisi tek adam rejimi altında Türkiye, ucuz iş gücü deposuna; emekçiler içinse modern bir köle pazarına dönüştürülmek isteniyor" dediği açıklamasında "Emeğin isyanını birlikte büyütelim" çağrısı yaptı.

SOL Parti'nin açıklaması şöyle:

"Asgari ücret: 28.075 TL.

Bir avuç haraminin iktidarı, milyonları yoksulluğa ve açlığa mahkûm ediyor.

Bu düzeni kabul etmiyoruz!

Sömürü düzeninin temsilcisi tek adam rejimi altında Türkiye, ucuz iş gücü deposuna; emekçiler içinse modern bir köle pazarına dönüştürülmek isteniyor.

Haklarımızı almak,

insanca yaşamak,

ancak mücadelemiz ve örgütlü gücümüzle mümkün.

Emeğin isyanını birlikte büyütelim!"