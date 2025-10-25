SOL Parti'den Burhaniye'de TELE 1'e destek eylemi

SOL Parti Burhaniye İlçe Örgütü, kayyum atanan TELE 1 ile dayanışma göstermek amacıyla açıklama yaptı.

Burhaniye Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen dayanışma eyleminde, kayyum atamalarının basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ve demokratik değerleri zedelediği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, "19 Mart’la başlayan darbe süreci TELE 1'e kayyum atamasıyla sürdürülüyor. Kayyum rejimi, bu yeni saldırısıyla 'casusluk adı altındaki soruşturmanın amacını net biçimde ortaya koymuştur. Tele 1’e yönelik bu saldırı özgür basının susturulduğu muhalefetsiz bir siyasal düzen içinde, seçimlerin göstermelik hale geldiği bir rejim kurgusunun parçasıdır" denildi.

Bu zorbalıkların toplumun bu rejimden kurtulma iradesini ve kazanma azmini daha da pekiştireceği vurgulanan açıklamada, "Her alanda dayanışmanın ve mücadelenin barikatlarında birleşip bu karanlıktan ülkemizi mutlaka kurtaracağız. Merdan Yanardağ ve TELE 1 emekçilerinin özgür sesi, halkın sesi susturulamayacak" ifadalerine yer verildi.