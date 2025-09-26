SOL Parti'den çağrı: Meşruiyet vizesini yırtıp atmak için yürüyoruz

SOL Parti’nin ülke genelinde tek adam rejimine son verme çağrısı ile başlattığı eylül ayı yürüyüşleri İstanbul, Ankara, Lüleburgaz, Akhisar ve Kemalpaşa olmak üzere 5 farklı noktada devam edecek.

Parti’den yapılan açıklamada “BOP eş başkanı eline tutuşturulan meşruiyet vizesini yırtıp atmak için yürüyoruz; bağımsızlık için 6.Filo'yu denize döken devrimcilerin onuruyla yürüyoruz!” denildi.

"İŞBİRLİKÇİLERE VE KRAL'LARINA KARŞI YÜRÜYELİM"

“İşbirlikçilere ve Kral'larına karşı, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için birlikte yürüyelim!” denilen açıklama şöyle devam etti: “Bilin ki, ‘Kralınız’ Gelse Yenileceksiniz! Trump'la Erdoğan'ın türlü aşağılamalar ve tehditlerle bezenmiş görüşme gösterisi, teslim alınmış bir iktidar eliyle ülkemizin nasıl bir felakete sürüklenmek istediğinin en büyük göstergesi oldu. İsrail'in büyük yıkımlarla açtığı yol üzerinden ABD yeni bir Ortadoğu düzeni şekillendiriyor. Türkiye de gerici rejim bunun parçası olarak etnik ve mezhepsel kimliklere ekseninde yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Meşruiyetini ve toplumsal desteğini tümüyle yitirmiş olan iktidar, emperyalizme tam bir teslimiyet içinde kendi ömrünü uzatmak için, ABD’nin bu dayatmasının gönüllü kulluğuna yapıyor! Bütün tehditleri yutarak, aşağılanmaları kabul ederek, onların tüm istekleri karşısında boyun eğerek ve hizaya gelerek gerçekleşen Trump görüşmesi bu teslimiyetin ülkemizin geleceği için en büyük tehlike haline geldiğini ortaya koyuyor!

"ÜLKEMİZİN GELECEĞİ TRUMP'IN AYAKLARININ ÖNÜNE SERİLİYOR"

Trump'ın ‘hileli seçimleri o iyi bilir’ sözleriyle bir tehdit şifresi olarak ifade edildiği üzere; ülke bir kez daha sınırsız bir baskı, hile ve aldatmacalarla Erdoğan'a ömür boyu başkanlık yolunun açıldığı, seçimsiz bir rejime dönüştürülmeye çalışılıyor bunun için ABD'den 'vize' alınmaya çalışılıyor! Bunun karşılığında ülkemizdeki nadir metallerden tüm madenlere kaynaklarımız emperyalist tekellere teslim ediliyor. Rusya üzerinden tehditlerle dış politika, ABD güdümünde tam hizalanarak Türkiye Büyük Ortadoğu bataklığına itiliyor; ülkemizin geleceği Trump'ın ayaklarının önüne seriliyor.

Beyaz Saray kapılarında meşruiyet arayışı, tek adam rejiminin ne denli çürümüş ve yenilgiye mahkûm olduğunun da bir göstergesidir. Kral’ları Trump'tan satın alınmış meşruiyet ve iktidar vizesinin, bu ülkenin onurlu yurtsever milyonları nezdinde hiçbir değeri olmayacağını en kısa zamanda anlayacaklardır! İşbirlikçilerinin eline tutuşturulan utanç vesikasının 6. Filo'ya hayır diyen devrimcilerin bağımsızlık yolunda yürüyen halkın elinde nasıl nasıl paramparça edildiğini herkes görecektir! Bütün halkımızı, bu teslim olmuş işbirlikçi iktidar eliyle emperyalizmin ülkemize dayattığı Ortaçağ düzenini yenmek için birleşmeye; Kürt’ü Türk’ü Alevi’si Sünni’si bir olup ülkemizin geleceğimize sahip çıkmaya ve tek adam rejimini yenmek için omuz omuza yürümeye çağırıyoruz!”

YÜRÜYÜŞ PROGRAMI

Partiden yapılan açıklamaya göre yürüyüş programları ise şu şekilde: