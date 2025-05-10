SOL Parti'den Çalık Holding önünde eylem: "Sermaye düzenini tarihin çöplüğüne göndereceğiz"

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek'in 10 koruma tarafından darp edildikten sonra yaşamını yitirmesine ilişkin tepkiler sürüyor.

SOL Parti, Ankara'da holdingin binası önünde açıklama yaptı.

SOL Parti, saat 15.30’da Armada Alışveriş Merkezi önünde yürüyüşe başladı. Beştepe’deki Çalık Holding binası önünde son bulan yürüyüş ardından basın açıklaması yapıldı.

Parti adına açıklamayı Umut can Allahverdi okudu.

"İşçi katili düzen hesap verecek" başlıklı açıklamada, "Bir kez daha sermaye düzeni bir işçinin canına mal oldu. Bir emekçi daha bu yağma düzeninin, bu hukuk tanımaz, vicdan bilmez sermaye çarkında can verdi" vurgusu yapıldı.

Erol Eğrek'in mahkeme tarafından birçok kez haklı bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Saray destekli bu holding işçinin emeğinin karşılığını vermedi. Ve en sonunda, alacağı için kapılarına gittiğinde, bu düzenin tetikçileri tarafından dövülerek katledildi! AKP iktidarı boyunca semirtilen yandaş sermayenin, işçiye biçtiği değer budur" ifadelerine yer verildi.

Çalık Holding'in, AKP iktidarı döneminde kamu kaynaklarıyla medya ve enerji sektörlerinde nasıl tekelleştiği ifade edilen açıklamanın devamı şöyle:

"Hatırlayalım, AKP iktidarı döneminde medya, enerji ve inşaat sektörlerinde büyük ihalelerle hızla büyütüldü. 2007 yılında Sabah-ATV grubunun satın alınmasında kullanılan krediler kamu bankaları aracılığıyla sağlandı. Holding’in başındaki isim, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’tı. Yani aileden, doğrudan Saray bağlantılı bir yapıdan söz ediyoruz. İliç'te 9 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği Çöpler Madeni'nin ortaklarından biri de Çalık Holding'tir.

"HAK TALEBİNİ YOK SAYAN İKTİDAR DA SORUMLUDUR"

Holding'in sahibi Ahmet Çalık'ın gelini Öznur Çalık beş dönem AKP'den milletvekili oldu. Çalık Holding, AKP’nin neoliberal yağma düzeninin en göze çarpan aktörlerinden biri oldu. Bugün bu düzen, bir işçiyi sadece sömürmekle kalmıyor, hak aradığında susturuyor, dövüyor, katlediyor.

Buradan sesleniyoruz:

Erol Eğrek'in ölümünden Çalık Holding doğrudan sorumludur. Bu suça göz yuman, işçi sınıfının adalet ve hak talebini yok sayan iktidar da sorumludur.

İşçinin hakkını yıllarca gasp eden bu düzeni yıkacağız. Bu memlekette işçinin canı da hakkı da sahipsiz değildir. Katil düzenin yargısı sussa da yandaş medya görmezden gelse de biz susmayacağız! Erol Eğrek’in hesabını, bu düzeni yaratan siyasal iktidardan ve onun yandaşı sermayeden soracağız. Tüm kamuoyunu, sendikaları, emek örgütlerini bu cinayeti unutmamaya, unutturmamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz.

İşçinin hakkını yiyen, işçiyi susturmaya çalışan, döverek katleden bu sermaye düzenini tarihin çöplüğüne göndereceğiz! İşçi katili düzen hesap verecek! Mutlaka biz kazanacağız!"