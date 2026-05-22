SOL Parti'den CHP Lideri Özgür Özel'e ziyaret: “Dayanışmanın ötesinde birleşik mücadele gerekli”

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararına karşı SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, MYK üyeleri Göksu Cengiz ve Sercan Dede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Ankara'da bulunan CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti. İşleyen "SOL Parti, dayanışmanın ötesinde birleşik mücadele için sorumluluk alacak" dedi.

Görüşmede konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen "Butlan kararını seçimlerin ve muhalefetin fiilen ortadan kaldırılmaya çalışılmak anlamınına geliyor. Mesele bir CHP meselesi olmaktan öte artık ülkenin kaderine el koyma ya yönelik, hepimize tüm halka karşı yapılmış bir müdahaledir. O parti, bu parti, o kişi, öbür kişi meselesi olmaktan öte mücadele de hep beraber, tüm emek güçleriyle, örgütlü örgütsüz her kesimle, gençleri, kadınları, işçileriyle tüm halkın topyekun mücadelesidir. SOL Parti, dayanışmanın ötesinde birleşik mücadele için sorumluluk alacak" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel ise "Direnmeye devam edeceğiz. Dayanışmanız çok değerli, güç veriyor. Birlikte mücadele edeceğiz sonuna kadar" dedi.