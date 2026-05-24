SOL Parti'den CHP önündeki polis ablukasına tepki: Bu büyük kuşatmaya birlikte karşı duracağız!

SOL Parti, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde oluşturulan polis ablukasına tepki gösterdi. Parti, “seçimsiz ve muhalefetsiz bir rejim dayatması” yapıldığını vurgulayarak "Bu büyük kuşatmaya birlikte karşı duracağız" mesajı verdi.

  • 24.05.2026 12:57
  • Güncelleme: 24.05.2026 13:24
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polis ekiplerinin genel merkez önündeki ablukasına tepki gösterdi.

Partinin X hesabından yapılan açıklamada, Genel Merkez önündeki ablukadan bir görsel paylaşılarak "Seçimsiz-muhalefetsiz monarşik bir rejimi dayatmak üzere başlatılan bu büyük kuşatmaya birlikte karşı duracağız!" denildi.

SOL Parti, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından 22 Mayıs'ta CHP Lideri Özgür Özel'i ziyaret ederek dayanışma ve birlikte mücadele mesajlarını iletmişti.

Butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi için Emniyet'e başvurmuştu. Genel Merkez'in önünde polis ablukası yaşanırken, CHP'lilerin direnişi sürüyor.

