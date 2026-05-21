SOL Parti'den CHP'ye "mutlak butlan" kararına tepki: "Saray kayyumu atandı"

SOL Parti, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, CHP kurultayına ilişkin verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin açıklama yaptı. "Bu bir parti meselesi değil, bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda, Erdoğan'ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır" denilen açıklamada darbeye karşı dayanışma çağrısı yapıldı.

SOL Parti'nin açıklaması şu şekilde:

"Mutlak butlan kararı ile ana muhalefet partisine Saray kayyumu atandı! Bu bir parti meselesi değil, bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda, Erdoğan'ın fiilen tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır. Bu darbeye karşı birlik ve dayanışma için mücadele edeceğiz!

Azınlıkta kalan, demokratik yollarla iktidarda kalma şansı kalmamış AKP ve MHP kayyumlarla ve adeta görevlendirilmiş memurlarıyla muhalefeti bölüp parçalamaya, birbirine düşürmeye çalışıyor. Saray rejimi ve aparatlarının kirli operasyonları, hile ve tuzakları milyonların iradesi karşısında ezilip gidecektir!

Bu karar çökmeye yüz tutmuş iktidarın yeni operasyonlarının hızlanacağı günlere girdiğimizin de göstergesidir. Buna karşı tüm muhalefet güçleri olarak, hakları için direnen işçisi, kadınları, gençleriyle ülkemizin sürüklendiği bu büyük felakete karşı bütün farklılıklarımızı bir yana bırakarak birleşeceğiz, yan yana omuz omuza hep beraber mücadele edeceğiz!"