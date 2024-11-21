SOL Parti'den CHP’ye ziyaret: Bu rejim derhal değişmeli

SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ve Parti Sözcüleri Önder İşleyen, İsmail Hakkı Tombul ve İlknur Başer, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme bir saate yakın sürdü. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen SOL Parti heyeti, görüşmenin içeriğine yönelik gazetecilere bilgi verdi.

MYK Üyeleri ve Parti Sözcülerinden oluşan SOL Parti heyetini, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile SOL Partili Önder İşleyen, İsmail Hakkı Tombul ve İlknur Başer arasındaki görüşme, CHP’nin Genel Başkanlık katı olan 12’nci katta gerçekleştirildi.

Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Gül Çiftçi ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı.

YENİ REJİM İNŞA EDİLDİ

SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Tombul, görüşmede ülkenin siyasal durumu ve önümüzdeki dönem yapılması gerekenlere dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Türkiye'de 22 yıllık AKP-MHP iktidarıyla yeni bir rejim inşa edildi" diyen Tombul, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'de eski cumhuriyetten, 100 yıl önce kurulan cumhuriyetten söz edilemez. Koçbaşı AKP ve MHP'nin olduğu rejimden söz etmek mümkün. Bu rejimin uygulamalarına baktığımızda laiklik ayaklar altına alındı. Milyonlarca insan, emekçi işsiz... 8 milyon emekli 12 bin 500 lira ile yaşamak zorunda kalıyor. Gençler bu ülkede geleceğine güvenle bakamıyor. Üniversite mezunu gençlerin 3'te 1'i işsiz. Üreticiler her gün eylem yapıyorlar, ürettiklerinin karşılığını alamıyorlar. Kadınlar için bu ülke yaşanamaz hale geldi."

BİRLEŞİK MUHALEFET VURGUSU

"Yaşadığımız sorunların arkasında AKP-MHP'nin inşa ettiği siyasal İslamcı faşist rejim var" vurgusunda bulunan Tombul, "Bugün Türkiye'deki bütüm muhalefet kesimlerinin herhangi bir biçimde parti ya da kişi çıkarına bakmaksızın, bütün ezilen toplum kesimlerinin taleplerini bir siyaset bütünlüğü haline getirip rejime karşı mücadeleyi ortaklaştıracak birleşik muhalefeti yükseltmeyi ihtiyacımız var. CHP'ye de bu görüşümüzü ifade ettik ve karşılıklı olarak bu görüşümüzü paylaştık" diye konuştu.

İsmail Hakkı Tombul, "Topluma karşı sorumluluğumuz, hepimizin birlikte 'bu rejim derhal değişmelidir' fikrini hakim kılacak bir mücadeleyi yükseltmekten geçiyor" dedi ve ekledi:

"Türkiye artık yoksulluk ile gericilik arasına sıkışmış, halk iradesinden söz etmek mümkün değil. Bunu tersine çevirebilecek bağımsız, laik, demokratik ve sosyal haklara sahip bir ülkeyi inşa edecek mücadeleye ihtiyacımız var. Bunun için hepimizin rejime karşı muhalefetin bir parçası ve bunu yükseltmesi için sorumluluk alması gerekiyor. Muhalefet bu dönemde parçalı hale gelirse, korkumuz odur ki, bir kez daha AKP'nin ve Erdoğan'ın iktidarının sürmesine neden olacak adımlar artık Türkiye'de geri dönülmez dönüşümlere neden olabilir."

İKTİDARLA YENİ ANAYASA, REJİMİN DEVAMINA OLANAK SAĞLAR

Anayasa tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Tombul, "Anayasa tartışmaları bizim açımızdan son derece tehlikeli bir süreçte seyrediyor. Bugünkü iktidarla anayasa tartışmalara girmek demek, rejimin yarattığı tahribatların kalıcı hale gelmesi ve bu iktidarın devamına olanak sağlayacak sonuçlar doğurması demektir."

İKTİDARDAN DEMOKRATİK ADIM BEKLEMEK HAYAL

Kürt sorunu ile ilgili yeni sürece dair de değerlendirme yapan Tombuli şunları kaydetti:

"Binlerce insanın yaşamına mal olmuş bir sorun. Bu sorunun toplumsal barış etrafında, birbirine düşman hale getirilen halkların yeniden barışacağı, demokratik adımların atılacağı barışçıl ortamda Kürt sorunun çözülmesi gerekiyor. Ancak 22 yıldır iktidar olan bir parti, 22 yılda hiç adım atmamış da bugün mü demokratik bir adım atacak? İşçileri gözaltına alan, işçileri grevlere mahkum eden, itiraz eden bütün toplumsal kesimlere baskı uygulayan, yani toplumun bütün kesimlerine faşizan bir uygulamayı reva gören iktidardan, sadece bir konuda, Kürt sorununda demokratik bir adım beklemek hayaldir. Bu olsa olsa AKP iktidarının kalıcılaşmasını ve meşruiyetini sağlayacak adımlar anlamına gelir."

25 KASIM ÇAĞRISI

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise, "Özellikle rejimin kadınların hayatını tehlikeye attığı, hiçe saydığı, kadın katliamlarının görünmez kılındığı bu rejimden yaşamak için kurtulmamız lazım. Sadece sandıkla değil, mücadelemizi büyüterek, bugüne kadar kazandığımız haklarımıza sahip çıkarak bu rejimden kurtulacağız" dedi.

25 Kasım için çağrı yapan Başer, "25 Kasım'da sokaklarda katledilen kadınların isyanını haykırmak için ve 'Bu ülke bizim, Talibanlaşmayacağız, eşit, özgür demokratik bir ülke için mücadele etmeye devam edeceği' demek için kadınlar olarak sokakları hep birlikte dolduralım diyoruz" ifadelerini kullandı.