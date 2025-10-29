SOL Parti'den Cumhuriyet mesajı: "Saltanata, tahta, taca karşı Bir Daha Birlik Bir Daha Kurtuluş"

SOL Parti Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Bugün Amerikan politikaları doğrultusunda etnik ve mezhepsel temelinde gerici bir rejim dayatmasıyla karşı karşıyayız. Ancak bilinsin ki; bu işbirlikçi saltanat heveslileri halkın birleşik mücadelesi karşısında yenilmeye mahkumdur. Emperyalist ve gerici dayatmalara asla teslim olmayacağız" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Saltanata, tahta, taca karşı Bir Daha Birlik Bir Daha Kurtuluş

İşgalcileri ve işbirlikçisi saltanat düzenini yenerek kazanılan Cumhuriyeti selamlıyoruz. Cumhuriyetin kuruluş yolunu açan Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş savaşçısı Anadolu halkını saygıyla anıyoruz.

Bugün Amerikan politikaları doğrultusunda etnik ve mezhepsel temelinde gerici bir rejim dayatmasıyla karşı karşıyayız. Demokrasi ve laikliğin tümüyle ortadan kaldırıldığı, seçimlerin göstermelik hale geldiği bir dönüşümle Cumhuriyetin sonu ilan edilmek isteniyor. Ancak bilinsin ki; bu işbirlikçi saltanat heveslileri halkın birleşik mücadelesi karşısında yenilmeye mahkumdur. Emperyalist ve gerici dayatmalara asla teslim olmayacağız.

Bu rejime karşı sokakları dolduran, daha adil daha demokratik daha özgür bir ülke isteyen herkesle birleşerek eşitlik, özgürlük, laiklik ve bağımsızlık değerleriyle devrimci demokratik bir Cumhuriyeti yeniden kuracağız."