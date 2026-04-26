SOL Parti'den dayanışma çağrısı: Karanlığa karşı laikliği savunalım

'Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet' pankartı astıkları gerekçesiyle ev hapsinde tutulan 6 SOL Parti üyesinin davası salı günü görülecek. Toplamda 30 yıla yakın hapis istemiyle yargılanacak SOL Partililer için partinin İstanbul İl Örgütü davanın görüleceği Küçükçekmece’de bulunan Kirazlı Sokak'ta basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "Anayasada güvence altına alınan laikliği savunmak suç değildir" denildi.

İstanbul Küçükçekmece’de üç ay önce 'Şeriata, Faşizme, Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet' pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve o günden bu yana ev hapsinde tutulan 6 SOL Parti üyesinin yargılanmasına başlanıyor. SOL Parti İstanbul İl Örgütü, 28 Nisan'da Küçükçekmece Adliyesi'nde görülecek davaya katılım çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Anayasada güvence altına alınan laikliği savunmak suç değildir. Suç olan, halkın inançlarını ve değerlerini siyasetin aracı haline getirerek toplumu baskı altına almak, özgürlükleri kısıtlamak ve farklı yaşam biçimlerini hedef göstermektir" denildi. Açıklamada, "Halkımızı 28 Nisan Salı günü saat 12.30’da Küçükçekmece Adliyesi’ne gelerek arkadaşlarımızla dayanışmaya, laikliği ve geleceğimizi birlikte savunmaya çağırıyoruz" çağrısında bulunuldu.

LAİKLİK ADİL BİR YAŞAMIN ÖN KOŞULU

Parti üyeleri bugün Küçükçekmece’de basın açıklaması gerçekleştirdi. SOL Parti Küçükçekmece İlçe Sözcüsü Tevfik Atam tarafından okunan açıklama, şu ifadeler yer aldı:

“Arkadaşlarımızın yargılanma gerekçesi, gerçekte bu baskı düzenine, gerici politikaların ülkede kalıcılaştırılma çabalarına karşı laikliği savunmuş olmalarıdır. Anayasada güvence altına alınan laikliği savunmak suç değildir. Suç olan, halkın inançlarını ve değerlerini siyasetin aracı haline getirerek toplumu baskı altına almak, özgürlükleri kısıtlamak ve farklı yaşam biçimlerini hedef göstermektir.

Laiklik mücadelesi de doğrudan doğruya yaşamın kendisine dair bir mücadeledir. Büyük Orta Doğu Projesi ile beraber yıllardır emperyalist müdahalelerle büyütülen savaşların, mezhepçi çatışmaların ve gerici karanlığın ülkemize taşınmasına karşı verilen bir mücadeledir. Bugün Türkiye’de laiklik, şeriat ve hilafet özlemleriyle beslenen, bütün yetkilerin tek adamda toplandığı bir yönetim anlayışına karşı demokrasinin de en temel güvencesi haline gelmiştir.

Yoksulluğun derinleştiği, gelir adaletsizliğinin arttığı ve kamu kaynaklarının talan edildiği bu düzende, dini referanslarla dayatılan biat kültürü bu adaletsizliği görünmez kılmayı amaçlamaktadır. Oysa laiklik, emekten yana bir düzen, yurttaşlık haklarımızın ve adil bir yaşamın da ön koşuludur.

Bu yüzden de laiklik mücadelesi, din kisvesi altında kurulan sömürü düzenine karşı emeğin, adaletin ve eşitliğin de mücadelesidir. Ancak bizler biliyoruz ki bu ülkenin aydınlık geleceği, bu sesi büyütenlerin ellerinde yükselecektir.

Bu nedenle tüm toplumsal muhalefet güçlerini, emek ve demokrasi örgütlerini, kadınları, gençleri ve halkımızı 28 Nisan Salı günü saat 12.30’da Küçükçekmece Adliyesi’ne gelerek arkadaşlarımızla dayanışmaya, laikliği ve geleceğimizi birlikte savunmaya çağırıyoruz.”