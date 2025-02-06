SOL Parti'den depremin yıldönümünde videolu paylaşım: Ne unuturuz ne affederiz

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin izleri silinmezken, yıldönümü nedeniyle dayanışma ve anma mesajları paylaşılıyor.

SOL Parti, sosyal medyadan videolu bir mesaj yayımladı. Videoda Sevinç Eratalay'ın "Utangaç Vatanım" şarkısına yer verildi: "Kaldır başını utangaç vatanım/ Mutluluğuna birkaç fırça vuracağız/ Bütün renklerle onurlu güzel yarınlar kuracağız"

Video şu notla paylaşıldı:

"6 şubat 4.17.

Yüreğimizde bir sızı ve öfke olan 2 yıl, dayanışma ve mücadeleyle geçen 2 yıl.

Ne unuturuz ne affederiz."