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SOL Parti'den depremin yıldönümünde videolu paylaşım: Ne unuturuz ne affederiz

SOL Parti, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin yıldönümü nedeniyle anma ve dayanışma mesajı yayımladı.

Güncel
  • 06.02.2025 00:29
  • Giriş: 06.02.2025 00:29
  • Güncelleme: 06.02.2025 00:37
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti'den depremin yıldönümünde videolu paylaşım: Ne unuturuz ne affederiz

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin izleri silinmezken, yıldönümü nedeniyle dayanışma ve anma mesajları paylaşılıyor.

SOL Parti, sosyal medyadan videolu bir mesaj yayımladı. Videoda Sevinç Eratalay'ın "Utangaç Vatanım" şarkısına yer verildi: "Kaldır başını utangaç vatanım/ Mutluluğuna birkaç fırça vuracağız/ Bütün renklerle onurlu güzel yarınlar kuracağız"

Video şu notla paylaşıldı:

"6 şubat 4.17.
Yüreğimizde bir sızı ve öfke olan 2 yıl, dayanışma ve mücadeleyle geçen 2 yıl. 
Ne unuturuz ne affederiz."

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