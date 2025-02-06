SOL Parti'den depremin yıldönümünde videolu paylaşım: Ne unuturuz ne affederiz
SOL Parti, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin yıldönümü nedeniyle anma ve dayanışma mesajı yayımladı.
Kaynak: Haber Merkezi
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin izleri silinmezken, yıldönümü nedeniyle dayanışma ve anma mesajları paylaşılıyor.
SOL Parti, sosyal medyadan videolu bir mesaj yayımladı. Videoda Sevinç Eratalay'ın "Utangaç Vatanım" şarkısına yer verildi: "Kaldır başını utangaç vatanım/ Mutluluğuna birkaç fırça vuracağız/ Bütün renklerle onurlu güzel yarınlar kuracağız"
Video şu notla paylaşıldı:
"6 şubat 4.17.
Yüreğimizde bir sızı ve öfke olan 2 yıl, dayanışma ve mücadeleyle geçen 2 yıl.
Ne unuturuz ne affederiz."
6 şubat 4.17.— SOL Parti (@solpartibilgi) February 5, 2025
Yüreğimizde bir sızı ve öfke olan 2 yıl, dayanışma ve mücadeleyle geçen 2 yıl.
Ne unuturuz ne affederiz. pic.twitter.com/rGOiU4cZvB