SOL Parti'den Dolmabahçe'ye "Saraysız, saltanatsız, bağımsız Türkiye" yürüyüşü: "Yankee go home!"
SOL Parti İstanbul İl Örgütü, emperyalizme ve NATO’nun Türkiye’deki varlığına karşı 17 Mayıs Pazar günü Taksim’den Dolmabahçe’ye yürüyecek. "Saraysız, saltanatsız, bağımsız bir Türkiye" sloganıyla yapılacak eylemde, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın bölgeye dair söylemleri ile Türkiye’nin NATO’nun "kanlı pazarlıklarının" merkezi haline getirilmesine tepki gösterilecek.
SOL Parti İstanbul İl Örgütü, AKP iktidarının dış politikasını ve bölgeye yönelik emperyalist planları protesto etmek amacıyla bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu. "Yankee Go Home!" (Yankee Evine Dön!) başlığıyla yayımlanan çağrıda, tek adam rejiminin emperyalizme göbekten bağımlı olduğu ve NATO’yu ağırlamak için hazırlıklar yaptığı vurgulandı.
TOM BARRACK'A TEPKİ
Açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın bölge yönetimi için kullandığı "hayırsever monarşiler" ifadesine atıfta bulunularak, bu modellerin Türkiye’yi de kapsayan bir "yeni yönetim modeli" olarak sunulduğu belirtildi. İktidarın bu planlara ve emperyalist odaklara olan bağımlılığına dikkat çekilen açıklamada, "Seni de 'monarşi' diye selamladığın bu Amerikan güdümlü tek adam rejimini de göndereceğiz" ifadelerine yer verildi.
DENİZLERİN VE MAHİRLERİN ÇAĞRISI
Yürüyüşün Türkiye’nin devrimci geleneğine selam gönderdiği belirtilen metinde şu ifadelere yer verildi:
"Çağrımız; 'Tam bağımsız Türkiye' yolunda Deniz’in, Mahir’in çağrısıdır! Çağrımız; özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi için emperyalizme karşı mücadele çağrısıdır. Türkiye’nin NATO’nun kanlı pazarlıklarının merkezi olmasına izin vermeyeceğiz!"
17 MAYIS'TA TAKSİM'DE BULUŞULACAK
SOL Parti, bağımsızlık mücadelesini büyütme çağrısı yaparak tüm yurttaşları 17 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde buluşmaya davet etti. SOL Parti, AKM önündeki toplanmanın ardından 6. Filo’nun denize döküldüğü tarihi sembolizme sahip olan Dolmabahçe’ye yürüyecek.
Emperyalizme göbekten bağımlı tek adam rejimi savaş örgütü NATO'yu ülkemizde ağırlamak için hazırlıklar yapıyor.
Sömürge valisi Tom Barrack Türkiye'yi de dahil ederek tüm bölgeye 'hayırsever monarşiler' diyerek yeni yönetim modelleri sunuyor.
