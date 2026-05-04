SOL Parti'den enflasyon tepkisi: "Hayat pahalılığından kurtulmanın ilk yolu bu rejimden kurtulmak"

SOL Parti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamada, mevcut ekonomik politikaların halkı yoksullaştırdığı belirtilerek, krizden çıkışın yolunun "rejim değişikliği" olduğu bir kez daha vurgulandı.

"ERDOĞAN-ŞİMŞEK POLİTİKASI İFLAS ETMİŞTİR"

TÜİK’in nisan ayı enflasyonunu yüzde 3,18, yıllık enflasyonu ise yüzde 69,80 olarak açıklamasının hatırlatıldığı açıklamada, ekonomi yönetiminin hedeflerinin gerçeklikten uzak olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Şimşek'in yıl sonu hedefi olarak açıkladığı rakamlara neredeyse ilk dört ayda ulaşıldı. Erdoğan-Şimşek politikası iflas etmiştir" ifadelerine yer verildi.

"SERMAYE ODAKLI BİR DÜZEN"

Halkın hissettiği gerçek enflasyonun TÜİK rakamlarının çok üzerinde olduğu belirtilen açıklamada, iktidarın "dezenflasyon süreci" söyleminin çalışanların sofrasındaki ekmeği küçültmekten başka bir anlam taşımadığı ifade edildi. Mevcut düzenin sermaye sınıfının rejimi olduğu vurgulanan açıklamada; bu yapının işçi ve emekçi düşmanı olduğu ve halkın daha da yoksullaşması üzerine inşa edildiği kaydedildi.

SOL Parti, açıklamasını "İşsizliğe, yoksulluğa ve hayat pahalılığına son vermek için hep birlikte mücadeleye" çağrısıyla sonlandırdı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Hayat pahalılığından kurtulmanın ilk yolu bu rejimden kurtulmak! Saray rejiminin sermayeden yana ekonomik politikaları halkı yoksullaştırmaya; işsiz, aç ve çaresiz bırakmaya devam ediyor. Televizyon ekranlarında ya da bindirilmiş kıtalar karşısında yapılan konuşmalarda anlatılan pembe tabloyla hayatın gerçekliği arasında derin bir uçurum var. Bugün TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları da göstermiştir ki Erdoğan-Şimşek politikası iflas etmiştir. Ağızlarından düşürmedikleri “dezenflasyon süreci” ve “hedef enflasyon” sözlerinin, çalışanın sofrasından bir parça daha eksiltmekten başka bir anlam taşımadığı ortaya çıkmıştır. TÜİK bile nisan ayı enflasyonunu yüzde 3,18 (veya açıklanan güncel veri) olarak açıklamak zorunda kaldı. Bugün itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 69,80, yılın ilk dört ayının enflasyonu ise yüzde 18,72 oldu. Şimşek'in yıl sonu hedefi olarak açıkladığı rakamlara neredeyse ilk dört ayda ulaşıldı. Üstelik bunlar yalnızca TÜİK rakamları; halkın hissettiği gerçek enflasyon bunun çok daha üstündedir. Artık bir kez daha anlaşıldı ki yoksulluktan kurtulmanın, bu yoksulu ezen adaletsiz düzeni yerle bir etmenin ilk koşulu bu rejimden kurtulmaktır. Çünkü bu rejim, sermaye sınıfının rejimidir. Çünkü bu rejim, işçi ve emekçi düşmanıdır. Çünkü bu rejim, halkın daha da yoksullaşması üzerine inşa edilmiştir. İşsizliğe, yoksulluğa ve hayat pahalılığına son vermek için hep birlikte mücadeleye!"