SOL Parti'den Enver Aysever'in tutukluluğuna tepki

Gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına bir tepki de SOL Parti'den geldi. SOL Parti "Gerçeklerin üzeri örtülemeyecek, bu karanlık düzen mutlaka değişecek!" açıklamasında bulundu.

  11.12.2025 18:03
  • Giriş: 11.12.2025 18:03
  • Güncelleme: 11.12.2025 18:09
Yayın esnasında sağcılara yönelik eleştirileri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Enver Aysever'in tutukluluğuna SOL Parti'den tepki geldi. Sol Parti "Bu ülkenin sağ siyasetler tarihi; anti-komünizm adı altında din ve vatan söylemleriyle halkın kandırıldığı, memleketin ABD emperyalizmine ve sermayenin çıkarlarına teslim edildiği bir tarihtir" açıklamasında bulundu.

SOL Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Yandaş medyanın provokasyonlarıyla Enver Aysever’in tutuklanması, yeni bir yargı skandalıdır!

Bu ülkenin sağ siyasetler tarihi; anti-komünizm adı altında din ve vatan söylemleriyle halkın kandırıldığı, memleketin ABD emperyalizmine ve sermayenin çıkarlarına teslim edildiği bir tarihtir.

Gerçeklerin üzeri örtülemeyecek, bu karanlık düzen mutlaka değişecek!

