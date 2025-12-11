SOL Parti'den Enver Aysever'in tutukluluğuna tepki

Yayın esnasında sağcılara yönelik eleştirileri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Enver Aysever'in tutukluluğuna SOL Parti'den tepki geldi. Sol Parti "Bu ülkenin sağ siyasetler tarihi; anti-komünizm adı altında din ve vatan söylemleriyle halkın kandırıldığı, memleketin ABD emperyalizmine ve sermayenin çıkarlarına teslim edildiği bir tarihtir" açıklamasında bulundu.

SOL Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Yandaş medyanın provokasyonlarıyla Enver Aysever’in tutuklanması, yeni bir yargı skandalıdır!

Bu ülkenin sağ siyasetler tarihi; anti-komünizm adı altında din ve vatan söylemleriyle halkın kandırıldığı, memleketin ABD emperyalizmine ve sermayenin çıkarlarına teslim edildiği bir tarihtir.

Gerçeklerin üzeri örtülemeyecek, bu karanlık düzen mutlaka değişecek!