SOL Parti'den Enver Aysever'in tutukluluğuna tepki
Gazeteci Enver Aysever'in tutuklanmasına bir tepki de SOL Parti'den geldi. SOL Parti "Gerçeklerin üzeri örtülemeyecek, bu karanlık düzen mutlaka değişecek!" açıklamasında bulundu.
Yayın esnasında sağcılara yönelik eleştirileri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Enver Aysever'in tutukluluğuna SOL Parti'den tepki geldi. Sol Parti "Bu ülkenin sağ siyasetler tarihi; anti-komünizm adı altında din ve vatan söylemleriyle halkın kandırıldığı, memleketin ABD emperyalizmine ve sermayenin çıkarlarına teslim edildiği bir tarihtir" açıklamasında bulundu.
SOL Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle:
Yandaş medyanın provokasyonlarıyla Enver Aysever’in tutuklanması, yeni bir yargı skandalıdır!
Bu ülkenin sağ siyasetler tarihi; anti-komünizm adı altında din ve vatan söylemleriyle halkın kandırıldığı, memleketin ABD emperyalizmine ve sermayenin çıkarlarına teslim edildiği bir tarihtir.
Gerçeklerin üzeri örtülemeyecek, bu karanlık düzen mutlaka değişecek!
