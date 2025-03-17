SOL Parti'den Fatsa'da eylem: Suriye'deki Alevi katliamı protesto edildi

POLİTİKA SERVİSİ

ABD ve Batı’nın desteği ile Suriye’de yönetime getirilen cihatçı Heyet Tahrir el Şam’a (HTŞ) bağlı güçlerin Alevi katliamına yönelik protestolar sürüyor.

Saray rejiminin iki ortağı, AKP-MHP blokunun da desteklediği cihatçı HTŞ güçlerine karşı SOL Parti Ordu Fatsa’da basın açıklaması gerçekleştirdi.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen SOL Partililer, meydanda “Katilleri ve destekleyenleri tanıyoruz. Susmayacağız, unutmayacağız” pankartı açtı. Tüm Emeklilerin Sendikası, CHP, Eğitim Sen gibi birçok kurum eyleme destek verirken açıklamada, "Suriye’deki alevi katliamını lanetliyoruz. Cihatçı karanlığa karşı laiklik ve halkların kurtuluşu için mücadele edeceğiz" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CIA’nın ürünü HTŞ, Amerika ve Batı’nın boynuna kravat takıp sahneye sürdüğü; ülkemizde Saray’da ağırlanan Colani önderliğinde Suriye’de katliamlar düzenliyor. Alevi nüfusunun yoğunlukta yaşadığı Tartus, Hama, Lazkiye ve Ceble’de çihatçı çetelerin işkence ve katliamlarını lanetliyoruz.

Bu katliamlar karşısında AKP HTŞ’ye desteklerini sunmaktan geri durmadı. Bu da ülkemizin BOP sahnesinde içine sürüklendiği mezhepçi-çihatçı karanlıktan çıkmasının ne kadar acil olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

"LAİKLİK VE HALKLARIN KURTULUŞU İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Amerikan’ın şimdi İsrail’le birlikte 'yeni Ortadoğu düzeni' olarak ileri sürdüğü BOP’un bu yeni sahnesinin halklara şimdi Suriye’de yaşanan katliamlarda da görülen kan ve zulümden başka bir şey getirmeyeceği ortadadır.

Emperyalizme ve onun işbirlikçilerinin ülkemizi de adım adım kuşatan bu Ortaçağ cehennemine karşı gerçek bir özgürlük ve barış için; cihatçı karanlığa karşı laiklik ve halkların kurtuluşu için mücadele edeceğiz."