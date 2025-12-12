SOL Parti'den Fındıklı'da 2026 bütçesi eylemi: Sermayeye değil, emekçiye bütçe

SOL Parti Fındıklı İlçe Örgütü ve Tüm Emekliler Sendikası, 2026 yılı bütçesini protesto etti. Fındıklı Merkez Cami Meydanı’nda yapılan eylemde, "Sermayeye değil, emekçiye bütçe", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Emekçiyiz haklıyız, kazanacağız" sloganları atıldı.

SOL Parti Fındıklı İlçe Örgütü ve Tüm Emekliler Sendikası, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 2026 bütçesine tepki göstermek için Fındıklı Merkez Cami Meydanı’nda bir araya geldi. Açıklamayı okuyan SOL Parti Rize İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Alışan, şunları söyledi:

"HAYAT PAHALILIĞI EMEKÇİYİ EZMEYE DEVAM EDİYOR"

"İş güvenliğinin olmadığı yerlerde iş cinayetleri, yaralanmalar, maden göçükleri ve çocuk işçi ölümleri yaşanıyor. Hayat pahalılığı; kira, doğal gaz, elektrik, su, ulaşım, sağlık ve gıda masrafları emekçinin belini büküyor. Hak, hukuk ve adalet zenginden yana işliyor. Devletin kurumları dünya tekellerine bırakıldı; ithal et, süt ve gıda ürünleri üreticiyi zorluyor. Sağlık Bakanı'nın hastane, Turizm Bakanı'nın otel, Sanayi Bakanı'nın dezenfektan şirketi, Et Balık Kurumu Başkanı'nın et satması normalleşti."

Emekli maaşının 16 bin 800 lira, asgari ücretin 22 bin lira, kiraların ise 30 bin liraya ulaştığını hatırlatan Alışan, "İşçiye öngörülen zam yüzde 20, emekliye yüzde 12,5. Bu düzeni kabul etmiyoruz. Grev yasakları kaldırılmalı, sendikal engeller sona erdirilmelidir. Sahte enflasyon verileri ile çalışanlar sefalete mahkûm ediliyor. Emekliler ölüme terk ediliyor. Elektrik, su, doğal gaz ve internet zamları sınırlandırılmalı, kiralar denetlenmeli, temel gıdada KDV yüzde 1’i geçmemeli, geliri olmayan herkese asgari ücretin yarısı kadar yurttaşlık geliri verilmelidir."

Eyleme katılan emekli yurttaşlar ise hayat pahalılığına tepki gösterdi. Bir emekli vatandaş, "Ne söyleyeyim? Bütün olay ortada. Açız… Ne diyeyim" derken; bir başka emekli, "Feryat ediyoruz. Sesimizi biri duysun istiyoruz ama kimse duymuyor" ifadelerini kullandı.