Sol Parti'den Gebze Mitingi'ne çağrı: Yağma düzenini birlikte yıkacağız

SOL Parti, 21 Aralık Pazar günü düzenlenecek Gebze Mitingi'ne "Ekmek, adalet ve onurlu yaşam için Gebze’deyiz!" başlığıyla çağrıda bulundu. SOL Parti Gebze İlçe Örgütü’nden yapılan açıklamada, "Birlikte mücadele edersek bu karanlığı yırtıp atabiliriz. Birlikte olursak kazanabiliriz!" denildi.

Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık Pazar günü Gebze’de, saat 14:00'te Belediye İşhanı önünde gerçekleştirilecek mitinge “Ekmek, adalet ve onurlu yaşam için Gebze’deyiz!” sözleriyle çağrı yaptı.

✊ Ekmek, adalet ve onurlu yaşam için Gebze’deyiz!



📅 21 Aralık Pazar

📍 Gebze Kent Meydanı

🕑 14.00



⭐️DEĞİŞTİRECEĞİZ!



💰 Kaynaklar sermayenin değil halkın olacak!

⚖️ Yoksulun sırtındaki vergi yükü kalkacak, zenginlerden servet vergisi alınacak!

🎓🏥 Eğitim ve sağlık… pic.twitter.com/xIy3tGMtrD — SOL Parti (@solpartibilgi) December 17, 2025

SOL Parti, 11 Aralık’ta Rize’de, 13 Aralık’ta Mersin’de, 14 Aralık’ta ise Antalya’da yürüyüşler düzenlemişti. SOL Parti, Gebze’de gerçekleştirmeyi planladığı mitingi, 21 Aralık’ta DİSK ve bağlı sendikaların çağrısıyla düzenlenecek olan ortak mitingle birleştirme kararı almıştı.

GEBZE İLÇE ÖRGÜTÜ'NDEN AÇIKLAMA

Sol Parti Gebze İlçe Örgütü de 21 Aralık mitingi öncesi bir çağrı metni yayınladı. Açıklamada Türkiye'nin ağır bir ekonomik, sosyal ve siyasi krizden geçtiği belirtildi.

Vergide adaletin ortadan kalktığı, halkın kaynaklarının halkın yararına kullanılmadığı, sendikal haklara yönelik saldırıların ve MESEM'ler aracılığıyla çocuk işçiliğinin yaygınlaştırıldığının vurgulandığı açıklamada, "bu sömürü düzenine, bu yağma rejimine karşı kuracağımız birleşik barikatın iradesini ilan etmek için geldik." ifadelerine yer verildi.

Sol Parti Gebze İlçe Örgütü'nün açıklamasının tamamı şöyle:

"Değerli Basın Emekçileri, Mücadele Arkadaşlarımız;

Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik yıkımlarından birinin içinden geçiyor. Bir yanda saray ve çevresinin lüksü, diğer yanda halkın sofrasından her gün çalınan ekmeği... İktidar ve sermaye çevreleri el ele vermiş, yarattıkları bu krizin bütün faturasını emekçinin, yoksulun omuzlarına yıkmaya devam ediyor. Bizler bugün buraya sadece bir teknik değişiklik duyurusu için değil; bu sömürü düzenine, bu yağma rejimine karşı kuracağımız birleşik barikatın iradesini ilan etmek için geldik.

SOL Parti olarak, 21 Aralık için planladığımız Kocaeli yürüyüşümüzü, sınıfın birleşik gücünü tek bir merkezde toplamak amacıyla yeniden yapılandırıyoruz. DİSK’in 15 Aralık’ta ilan ettiği “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” şiarını, memleketin her köşesindeki ekmek kavgasının ortak sesi olarak görüyoruz. Bu nedenle; Kocaeli yürüyüşümüzü, 21 Aralık’ta Gebze’de gerçekleşecek büyük İşçi Mitingi ile birleştirme kararı aldık. Gün; kendi kabuğuna çekilme günü değil, sömürüye karşı tek yumruk olma günüdür!

NEDEN GEBZE’DEYİZ?

Çünkü artık bıçak kemiği delip geçti! Bu düzen; işçinin cebine el uzatan, emekçinin alın terini faiz lobilerine ve yandaşlara peşkeş çeken bir soygun düzenidir. Gebze meydanından şu gerçekleri iktidarın suratına bir kez daha haykıracağız:

Vergide Adalet Lütuf Değil, Haktır! Servet vergisi gelmeden, dolaylı vergilerle halkın cebini boşaltan bu yağma çarkı durmaz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır!

Halkın Kaynakları Halk İçin! Ülkenin zenginliğini faize, silaha ve yandaş teşviklerine akıtanlara “yeter artık” diyoruz. Bu kaynaklar derhal eğitime, sağlığa ve gençlerimize ayrılmalıdır. Nitelikli eğitim ve sağlık hizmeti; herkes için eşit ve tamamen parasız olmak zorundadır!

Kölelik Düzenine, İş Cinayetlerine Son! İşten çıkarmalar derhal yasaklanmalı, çalışma süreleri ücret kaybı olmadan düşürülmelidir. MESEM adı altında meşrulaştırılan çocuk sömürüsüne ve iş cinayetlerine artık bir canımızı daha vermeyeceğiz!

Sendikal Barajları Yıkacağız! Asgari ücretin bir sefalet ücreti haline getirilmesine, grev yasaklarına teslim olmayacağız. Örgütlenmenin önündeki her türlü engel kaldırılmalı; ücretler tek adamın kararıyla değil, gerçek toplu pazarlıkla belirlenmelidir.

İNSANCA YAŞAM, İNSANCA DÜZEN

İnsanca Yaşayacak Bir Ücret! Kimse bize “hedeflenen enflasyon” masalları anlatmasın. Bizim enflasyonumuz çarşıda, pazarda, mutfaktaki yangındadır! Asgari ücret ve emekli maaşları halkın gerçek enflasyonuna göre belirlenmeli; açlık sınırının altında kaldığı her an otomatik olarak güncellenmelidir.

Temel Haklar Gasp Edilemez! Elektrikten doğalgaza, internetten suya kadar tüm temel hizmet zamları durdurulmalı; fahiş kiralar denetlenmelidir. Temel gıdada KDV derhal sıfırlanmalıdır!

Borç Boyunduruğunu Kıracağız! Geliri olmayan her yurttaşımıza “Yurttaşlık Hakkı Geliri” sağlanmalıdır. Borç batağına sürüklenen milyonların nefes alması için kredi kartı ve borç faizleri tek kalemde silinmelidir!

BİRLİKTE OLURSAK KAZANABİLİRİZ

Değerli Arkadaşlar;

Bu tek adam rejimi, bu sömürü düzeni ancak bizler birleşirsek geriletilebilir. Bizim yürüyüşümüz artık Gebze’nin meydanında; metal işçisinin, tekstil emekçisinin, emeklinin ve gencin öfkesiyle bütünleşmiştir.

Sokağın sesini yükseltmek, Emeğin Türkiyesi’ni omuz omuza kurmak için 21 Aralık’ta tüm halkımızı emekçilerle ile omuz omuza Gebze Kent Meydanı’na çağırıyoruz.

Birlikte mücadele edersek bu karanlığı yırtıp atabiliriz. Birlikte olursak kazanabiliriz!

Yaşasın İşçilerin Birleşik Mücadelesi!"