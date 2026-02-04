SOL Parti'den gerici saldırılara karşı basın açıklaması

SOL Parti, İstanbul il binasına dün düzenlenen gerici saldırıya ve “Şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik demokratik Türkiye” pankartına açılan soruşturmalara karşı basın açıklaması düzenleyecek.

Basın açıklaması dün "Yaşasın Şeriat" yazılan Beyoğlu'ndaki İstanbul İl binası önünde gerçekleşecek.

Parti'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Üyelerimize, dostlarımıza, demokratik kurumlara ve tüm kamuoyuna çağrımızdır. Partimizin düzenlediği 'Şeriata, faşizme ve karanlığa karşı laik demokratik Türkiye' kampanyası kapsamında sokak çalışması yapan üyelerimiz geçtiğimiz hafta şeriatçı bir meczup tarafından hedef gösterilmiş ve önce gözaltına alınan üyelerimiz ev hapsi cezasına çarptırılmışlardı.

Dün gece ise belli bir şeriatçı gruba mensup kişilerce Üsküdar'daki pankartımız yırtılmış, sonrasında da Beyoğlu’ndaki İl binamıza maskeli kişilerce fiili saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılara karşı bugün saat 18.00’da SOL Parti İstanbul İl Binamız önünde bir araya gelerek basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet'in ilerici değerlerine, laikliğe savaş açan, ülkemizi ve bölgemizi taliban karanlığına mahkum etmek isteyenlere bu memleketi teslim etmeyeceğiz."