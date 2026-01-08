Sol Parti'den "Halep" açıklaması: "Halkların özgürlüğünün önündeki tehdit cihatçı çeteler"

Sol Parti, Şam yönetiminin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cihatçı HTŞ çetelerinin Halep'e saldırdığını belirterek "Cihatçı çetelerin saldırıları, ABD ve İsrail eliyle bölgeye ve ülkemize dayatılan etnik-mezhepsel temelli, gerici rejimlerin nasıl felaketlerin kapısını aralayacağını gösteriyor. Bir arada yaşam ve kardeşlik için, halkların onuru ve bağımsızlığı için Amerikan-İsrail düzenine karşı direneceğiz"denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cihatçı HTŞ çeteleri Halep’e saldırıyor. Halep’te Kürt halkına yönelen saldırılar ve Alevilere karşı aylardır süren katliamlar, Suriye’de halkların özgürlüğünün önündeki en büyük tehdidin cihatçı çeteler olduğunu bir kez daha gösteriyor. Amerikan emperyalizmi; halkları birbirine düşürerek, iç savaşlar ve işgaller yoluyla Ortadoğu’yu kanlı bir bataklığa sürükledi. Etnik ve mezhepsel gericilik üzerine kurulan bu düzen, halklar için ölüm ve yıkım demektir.

Cihatçı çetelerin saldırıları, ABD ve İsrail eliyle bölgeye ve ülkemize dayatılan etnik-mezhepsel temelli, gerici rejimlerin nasıl felaketlerin kapısını aralayacağını da gösteriyor. Bir arada yaşam ve kardeşlik için, halkların onuru ve bağımsızlığı için Amerikan-İsrail düzenine karşı direneceğiz! Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya, Amerikan emperyalizmine ve onun faşist-şeriatçı işbirlikçilerine karşı her yerde ayağa kalkarak, birleşerek emperyalist haydutları ve onların çetelerini yeneceğiz!”