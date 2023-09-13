SOL Parti'den Hatay için çağrı: Yerel seçimlerinde ortak sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz

Hatay SOL Parti, yerel seçimlere ilişkin çağrıda bulunarak, "Tüm halkımızı, dernek ve sivil inisiyatifleri, emek ve meslek örgütlenmeleri, sendikaları ve SOL, sosyalist yapıları 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde ortak sorumlulukla hareket etmeye ve birlikte kazanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hatay SOL Parti, ‘Hatay’ı Yeniden Kurmak İçin Ortak Sorumluluğa Çağrı’ adıyla bir bildiri yayımladı.

Yapılan açıklamada önümüzdeki dönem yerel seçimlere ilişkin sorumluluk çağrısı yapıldı.

Bildiride, "Bugün yarınlarımız için hep birlikte bir kurucu iradeyi ortaya koymak zorundayız. Tarihimiz ve geleceğimizin söz konusu olduğu bir kader anındayız ve kaderimizi kendi ellerimize almak zorundayız" denildi.

"Böyle bir dönemde kişilerin ya da grupların dar çıkarlarını ön plana alan tek başınalığın Hatay halkına bir kazanım sağlaması mümkün değildir" denilen bildiride, "Birlikte "Nasıl bir yerel yönetim?, Hatay' ı nasıl yeniden kurarız?" sorularına cevap bulmak hepimizin temel hedefi olmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Bildiride şu çağrıda bulunuldu: "Tüm halkımızı, dernek ve sivil inisiyatifleri, emek ve meslek örgütlenmeleri, sendikaları ve SOL, sosyalist yapıları 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde ortak sorumlulukla hareket etmeye ve birlikte kazanmaya çağırıyoruz."

Hatay SOL Parti'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"6 Şubat' ta yaşanan felaketin katliama dönüşmesini hep birlikte yaşadık. Binlerce canımızı, doğup büyüdüğümüz sokakları, mahallelerimizi ve kentimizi kaybettik. Enkaz altında kaldık. "Sesimi duyan var mı " haykırışları yıkık boş sokaklarda yankılandı. Devrimciler ve gönüllüler dışında kimse yoktu...

Yıllarca ülkeyi, şehri, ilçeyi yönetenler neredeyse hiçbir önlem almamış, göz göre göre gelen felaketin enkazında halkı yalnız bırakmışlardır. Hem merkezi hem de yerelde iktidarda olan siyasilerin basiretsizlikleri gözler önüne serilmiştir.

İlk andan itibaren devrimciler var gücüyle Hatay halkının yanında olmuş, erzaktan hijyene, barınmadan sağlığa ve eğitime kadar her alanda yürekten bir dayanışmayı ortaya koymuştur.

Bu süreçten dersler çıkarmamız gerektiğine inanıyoruz.

Yaşadığımız sıkıntılar gün geçtikçe azalacağına artmıştır. Her şeyle birlikte yerelimizdeki belediyecilik anlayışı da enkaz altında kalmıştır. Halka, bölgeye ve günün sorunlarına uzak tutum deprem sonrasında da devam etmiştir. Elbette depremin ilk saatlerinde, günlerinde sıkıntılar yaşanabilir. Ancak geçen 7 ay içinde de bir değişimin olmadığını halen en basit belediyecilik faaliyetlerinin yerine getirilmediği, günlerce suyun gelmediği, çöplerin toplanmadığını görüyoruz. Bu halka yabancılaşmış, bürokratik ve kişisel çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen siyaset anlayışını da yerel yönetimleri de reddediyoruz.

Bugün yarınlarımız için hep birlikte bir kurucu iradeyi ortaya koymak zorundayız. Tarihimiz ve geleceğimizin söz konusu olduğu bir kader anındayız ve kaderimizi kendi ellerimize almak zorundayız.

O yüzden bu yıkımın içinde birbirine tutunarak ayakta kalmaya çalışan insanlar olarak; yürekten ve çıkarsız bir dayanışmayı birlikte örgütlemek için gecemizi gündüzümüze katan tüm Hatay halkını, bu çabanın parçası olan demokratik kitle örgütlerini, inisiyatiflerini, emek ve meslek örgütlerini, sendikaları ve yüreği halktan yana atan herkesi yerel seçimler sürecinde ortak bir sorumluluğa çağırıyoruz.

Böyle bir dönemde kişilerin ya da grupların dar çıkarlarını ön plana alan tek başınalığın Hatay halkına bir kazanım sağlaması mümkün değildir. Birlikte "Nasıl bir yerel yönetim?, Hatay' ı nasıl yeniden kurarız?" sorularına cevap bulmak hepimizin temel hedefi olmalıdır.

Halkın sorunları ancak halkla birlikte, halkın kendi dayanışması ve güçlü kollarıyla çözülebilir. Bu nedenledir ki; tüm halkımızı, dernek ve sivil inisiyatifleri, emek ve meslek örgütlenmeleri, sendikaları ve SOL, sosyalist yapıları 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerinde ortak sorumlulukla hareket etmeye ve birlikte kazanmaya çağırıyoruz.

Enkazdan birlikte çıktık, şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız."