SOL Parti'den HepsiJET işçilerine ziyaret

Önceki gün işverenle yaptıkları toplantı sonucunda tüm haklarını kazanan HepsiJET Esenyurt deposu çalışanı işçiler, dün depo önünde de dayanışma ziyaretine gelen yurttaşlarla zaferlerini kutladı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü de 12 günlük direniş sonucu haklarını kazanan işçilere dayanışma ziyaretinde bulundu. İşçilerden Esra Yılmaz, şöyle konuştu: “Biz 12 gündür burada direnişteydik. 13’üncü günümüzde alaşmaya varıldı ve tüm haklarımızı aldık. Bizi destekleyen kadın örgütlerine ve bizleri yalnız bırakmayan diğer destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kadın emekçiler kazandı.”