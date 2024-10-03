SOL Parti'den imza kampanyası: "Ücretsiz yemek ve su çocukların anayasal hakkıdır"

SOL Parti Zonguldak İl Örgütü, Zonguldak Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünden ücretsiz bir öğün yemek, içilebilir su ve öğrenciler için ulaşımda da indirim talebinde bulunmak için imza kampanyası düzenlemeye başladı. Kampanyaya yoldan geçen vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, partililer “Çocuklarımızın ücretsiz yemek ve içilebilir su tüketebilmesi anayasal haktır” sloganını attı.

Zonguldak'tan yayın yapan Özgür Halkın Sesi'nin haberine göre; SOL Parti İl Başkanı İsmail Yıldız, kurulan stantın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'ÇOCUKLARIMIZ OKULA AÇ GİDİYOR'

“Bildiğiniz gibi ülkemiz derin bir krizden geçiyor. Oysa bu ülkeyi yönetenler çocuklara bir öğün yemek yerine nasihat veriyorlar. Diyoruz ki bu ülkenin kaynakları ücretsiz ücretsiz yemek ve içilebilir su vermeye yeterlidir. Çünkü ücretsiz yemek çocuklarımıza bir anayasal haktır. Ve sosyal devletin bir gereğidir. Dünyada bugün araştırmalarda 418 milyon çocuk yemek ücretinden faydalanıyor. Çocuklarımız artık kriz nedeniyle okullarına aç gidiyor.

"OKULLARIMIZ TEMİZLİK VE HİJYENDEN NOKSANDIR"

Anayasada açık ve sosyal devletin bir gereği olarak çocuklara bir öğün ücretsiz yemek, içilebilir temiz su verilmelidir. Ayrıca gözlemlediğimiz kadarıyla okullarımız temizlik, hijyen koşullarından da noksandır. Okullarımızın hijyenik olmasını da talep ediyoruz. Bu topladığımız imzaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığına vereceğiz.

KAMPANYA BAŞKA İLÇELERDE DE DÜZENLENECEK

Ulaşım ücretlerine gelen zam gerçekten öğrencilerin her gün daha ailelerine yük olmakta. Bu ücretlerin asgari bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Onun için topladığımız imzaları bütün yetkililere vereceğiz, talebimiz bu. 'Çocuklarımız bu ülkenin geleceği' diyen insanlara diyoruz ki gelin sağlıklı bir gençliğin, sağlıklı bir toplumun yaratılması, güler yüzlü, aydınlık bir Türkiye'de bu çocukların daha güzel bir ortamda büyümesini sağlayalım diyor. Imza kampanyamız bir hafta boyunca devam edecek. Kozlu'da, pazar yerinde çeşitli yerlerde olacağız. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı basına teşekkür ediyorum.”