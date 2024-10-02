SOL Parti'den İsrail'in saldırılarına protesto

İsrail'in Lübnan'a saldırıları Ankara'da SOL Partililer tarafından protesto edildi. "Katil İsrail Lübnan'dan defol!" sloganları atılan protestoda konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, "Bugün burada Gazze'den Beyrut'a İsrail terörizmi altında inim inim inletilen, öldürülen halkların yanında olduğumuzu haykırmak için bulunuyoruz" dedi.

İşleyen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların acıları bizim acımız, onların direnci bizim direncimizdir. Katiller sürüsü bütün ortadoğu'yu kana bulayarak, katlederek, öldürerek, halkları birbirine kırdararak kendi iktidarlarını hakim kılmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Netanyahu, Birleşmiş Milletler'de, o utanmaz topluluğun önünde bir harita açıkladı. O harita, Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi'nin yeni haritası... O haritada diyorlar ki biz Amerikan ve İsrail çıkarları karşısında duran bütün halkları katlederek kendi iktidarımızı hakim kılacağız. Dertleri, Amerika'nın karşısındaki bütün direniş odaklarının yok olmasıdır."

"Devrimcilerin bölgede emperyalizme karşı mücadelenin ve direniş çemberinin dün olduğu gibi bugün de parçası olacaklarını" kaydeden İşleyen, şöyle devam etti: "Ortadoğu bugün kan gölüyse işte bu bütün bölgenin CIA beslemelerine teslim edilmesinin sonucudur. Filistin'in devrimci kurtuluş mücadelesinden Kanafani'ye sormuşlar '20 yıldır ölüyorsunuz neden direnmeye devam ediyorsunuz, neden İsrail'le anlaşmıyorsunuz?' diye. O diyor ki, 'Bir ülkeyi özgürleştirmek, haysiyetimizi geri almak, saygı görmek, haklarımıza sahip olmak yaşamdan daha değerlidir. İşte o topraklarda onları katlederek haysiyeti yok ettiler, o toprakları o kutlamaları yapan haysiyetsizlere teslim ettiler. Ama emin olun, o topraklara haysiyet, yine direnenlerin elinde, devrimcilerin elinde geri dönecek. Bugün İsrail'e, Siyonizme karşı direnenlerin elinde mutlaka bir gün o haysiyet geri dönecek."

Protestoda sık sık "Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak" ve "Katil, İsrail Lübnan'dan defol", "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atıldı.