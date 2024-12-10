SOL Parti'den İsrail'in Suriye'deki işgaline tepki: ABD-İsrail taşeronluğuna soyunan siyasal İslamcılar işgali kutluyor

Suriye'de Beşar Esad'ın El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından iktidardan düşürülmesinin ardından İsrail, Golan Tepeleri'ni işgal etti, Hermon Dağı'nı ele geçirdi. İsrail, ayrıca Suriye'de Türkiye'nin sıfır noktasındaki Lazkiye ve Kamışlı'nın yanı sıra Şam'a da hava saldırıları düzenledi.

SOL Parti, İsrail'in Suriye'deki bazı bölgelere yönelik işgaline ve saldırılarına tepki gösterdi.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'de 'demokrasi havarisi' olarak sunulan cihatçılar, İsrail işgaline yol açtı. İsrail, direnişle karşılaşmadan Golan Tepeleri'ni aşarak Suriye topraklarını işgal etti. ABD-İsrail taşeronluğuna soyunan siyasal İslamcılar ise bu işgali kutluyor. Adım adım bölgemizi teslim alan bu karanlık girdaba ülkemizi teslim etmeyeceğiz" denildi.