SOL Parti'den İstanbul'da eylem: Yenidoğan çetesi özelleştirmenin eseri!

HABER MERKEZİ

İstanbul'da, SGK'dan kazanç sağlamak için bebeklere yanlış tedavi uygulayıp ölümlerine neden olan "yenidoğan çetesi'ne tepkiler sürüyor.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, yenidoğan çetesi skandalını bugün saat 17.00'de Taksim Tünel'de gerçekleştirdiği eylemle protesto etti.

"Yenidoğan çetesi özelleştirmenin eseri", "Özel hastaneler kamulaştırılsın", "Herkese parasız sağlık" yazılı döviz ve pankartların açıldığı eylemde, "Sağlıkta ticaret ölüm demektir" sloganları atıldı.

Eylemde yapılan basın açıklaması SOL Parti Sağlık Meclisi Sözcüsü Leyla Koç Üzüm tarafından okundu.

"Yenidoğan çetesi buzdağının görünen en vahşi yüzüdür" denilen açıklamada, "Bu bir bütün sağlığı piyasanın vahşi koşullarına terk eden, AKP nin 2003 yılında uygulamaya koyduğu sağlıkta dönüşüm programının ve özelleştirmelerin sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

"Mevcut Sağlık Bakanı ile beraber hastane sahibi sağlık bakanlarının yargı önünde hesap vermesi gerekmektedir" denilen açıklamada, "Sağlık sistemini piyasanın vahşi koşullarına terk eden bu düzen değişmeli, herkes için doğuştan kazanılmış bir hak olan sağlık hizmeti eşit, ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve nitelikli biçimde sağlanmalıdır" vurgusu yapıldı.

SOL Parti Sağlık Meclisi Sözcüsü Leyla Koç Üzüm tarafından okunan açıklamanın tamamı şöyle:

"AKP’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı bir kez daha çöktü: Sağlıkta piyasalaşma bu kez de yenidoğan yoğun bakım servislerinde felakete yol açtı. Yenidoğan çetesi buzdağının görünen en vahşi yüzüdür. İddia ediyoruz ki bununla da sınırlı değildir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi iktisadi verilerle değil bebek ölüm hızıyla ölçülür. Sağlıkta en temel kriterlerden biri budur. Bu münferit bir olay olarak görülemez, bir grup kötü insanın bir araya gelip oluşturduğu bir organizyon değildir. Bu bir bütün sağlığı piyasanın vahşi koşullarına terk eden, AKP nin 2003 yılında uygulamaya koyduğu sağlıkta dönüşüm programının ve özelleştirmelerin sonucudur.

"AKP'nin sağlıkta dönüşüm programıyla; Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel sağlık sigortası finansman modeli ile özel sağlık sektöründen hizmet satın almaya başlamıştır. Zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortalı olan tüm yurttaşlardan oluşan müşteri havuzunu da sermayenin kâr hırsına sunmuştur. Bir yandan SGK eliyle özel sektöre kaynak aktarılırken; kontrolsüz ve ölçüsüz alınan ilave ücret ile de vatandaş yolunacak kaz olarak görülmüştür. Sağlıkta yıkım olarak gördüğümüz bu programın özeti; hastaneleri ticarethane, hastaları müşteri, çalışanları köle olarak görmesidir.

Yoğun bakım ve acil sağlık hizmetleri sağlık sisteminin en hassas bölümüdür. Sağlık ticarete konu edilemeyeceği gibi; yoğun bakım ve acil sağlık hizmetlerinin ise hiçbir şekilde kamu hizmeti niteliğini yitirmemesi gerekmektedir.

KAMU KAYNAĞI SÖMÜRÜLÜYOR

Bugün ülkede mevcut yoğun bakım yataklarının yarıya yakını özel sağlık sektörünün kontrolündedir ve SGK bu hizmeti özel sektörden satın almaktadır. 112 sistemi ile ihtiyaç duyan hastalar buralara yönlendirilmektedir. Özellikle yenidoğan yoğun bakım yatak sayısı da özel hastanelerde kamu hastanelerinin yaklaşık iki katıdır. Sermayenin zor, masraflı ve nitelikli emek gerektiren yenidoğan yoğun bakım servisi kurma iştahı nereden kaynaklanmaktadır? Yanıtını maalesef bu vahşi olay tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir.

Yoğun bakım hizmetleri, özel sektörde taşeron eliyle, ölçüsüz bir sağlık emek gücü sömürüsü ile verilmekte, verilen hizmet ise Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından yeterince denetlenmemektedir. Sistemin açıkları bulunarak kamu kaynağı sonuna kadar sömürülmekte, ayrıca çaresiz olan vatandaşın cebine de göz dikilmektedir. Sağlıkta ve hele yoğun bakımda taşeron olmaz. Sağlık ticarete konu edilemez, sermayenin kâr hırsına terk edilemez.

SAĞLIK BAKANLARI HESAP VERMELİ

Facianın kamuoyuna yansımasıyla beraber, Sağlık Bakanı kendi kabahatini gizlemek için gazetecilere yüklenmiştir. Halbuki yenidoğan çetesi, Sağlık Bakanı'nın İstanbul il sağlık müdürü olduğu dönem boyunca faaliyetini yürütmeye devam etmiştir. Kamuyu yağmalamak için bebeklerin ölümüne sebep olan bu sağlık çetesini denetleme görevi kendisinde iken görevini yapmamış, halen daha aynı koltukta görevine devam etmektedir. Mevcut Sağlık Bakanı ile beraber hastane sahibi sağlık bakanlarının yargı önünde hesap vermesi gerekmektedir.

GERÇEK FAİL AKP İKTİDARIDIR

Gerçek faillerin, 2003’te sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığı piyasalaştıran ve sermayenin kâr hırsına terk eden AKP iktidarı olduğunu biliyoruz. İktidar halka bu çeteleşmenin ve ölümlerin hesabını vermekle yükümlüdür.

Bir iddianame ile kamuoyuna yansıyan yenidoğan yoğun bakım faciasının tüm failleri bir an önce yargılanmalı ve hak ettikleri cezaları almalıdır. Ruhsatı iptal edilen şimdilik 10 hastanenin çete faaliyetlerine karışmamış sağlık emekçilerinin mağdur edilmeksizin hakları teslim edilmeli ve istihdamları sağlanmalıdır.

SAĞLIK HİZMETİ EŞİT, ÜCRETSİZ SAĞLANMALI

Çözüm açık ve nettir. SGK’nın bu hastanelerden öncelikle yoğun bakım olmak üzere hizmet alımına son verilmeli, yoğun bakım servisleri başta olmak üzere tüm özel hastaneler acilen kamulaştırılmalı ve en yakın Sağlık Bakanlığı hastanesine sağlık emekçilerinin haklarıyla birlikte bağlanmalıdır. Sağlık sistemini piyasanın vahşi koşullarına terk eden bu düzen değişmeli, herkes için doğuştan kazanılmış bir hak olan sağlık hizmeti eşit, ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve nitelikli biçimde sağlanmalıdır. Kamu kaynaklarının özel hastanelere aktarılmasına son verilmeli. Kamusal sağlık hizmeti veren kurumlar güçlendirilmelidir.