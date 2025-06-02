SOL Parti'den İzmir Büyükşehir işçilerine destek: Grev kırıcılığın mazereti olamaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde beşinci gününe giren grev devam ederken, SOL Parti İzmir İl Örgütü’nden işçilere destek geldi.

Açıklamada, “Saray rejiminin ‘silkeleyin’ talimatı sonrası, muhalif partilerin yönettiği belediyelerde gelirlerin kısıldığını, baskı ve tutuklamaların gerçekleştiğini herkes gibi biz de görüyor ve bu haksızlıklara karşı ilk günden beri örgütlü bir biçimde mücadele ediyoruz. Ancak ne bu ekonomik baskıların ne de CHP içindeki klik tartışmalarının/kavgalarının faturası emekçilere çıkarılabilir. Emekçiler sadece eşit işe eşit ücret istemektedir. Bunun anlamı, aynı işi yapan farklı sendikaya mensup işçinin diğer işçiden fazla maaş almasıdır. Bu, hiçbir iş yerinde kabul edilemez. İşçiler haklıdır ve elbette kazanacaklardır” denildi.

‘Ülkede sınıf mücadelesinin gerilemesi sonucu, ‘grev’ konusu da kentte bir gerilim unsuruna dönüştürülüyor’ diye belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi: “Grev, işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanarak hayatı durdurmasıdır. Dünyanın her yerinde kamu grevi; işçilerin çalışmasa neler olacağını gösterir ve kamu idarecilerini baskı altına alır. Sosyal medyada işçileri halkla karşı karşıya getiren söylemler, belediye başkanlarının çöp toplaması, esnafı işçilere karşı yanına çekme çabası, başka belediyelerden yardım alması; sınıf mücadelesine zarar veren eylemlerdir. Bu gerilimin gelecekteki sonuçları ağır olur ve grev kırıcılığının mazereti olamaz. Bir an önce eşit işe eşit ücret talebi karşılanmalı ve imzalar atılmalıdır.”

"DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Son olarak, 19 Mart’tan bu yana gericiliğe, baskılara, adaletsizliğe karşı sokaklarda birlikte mücadele ettiğimiz İzmir halkına, hemşerilerimize sesleniyoruz: Yoksulluk sınırının 80 bini aştığı, kiraların 30 bine dayandığı kentimizde işçilerin istediği ücretleri “az ya da çok” diye tartışmak akla ve mantığa uygun değildir. (Üstelik talep edilen ücretler, kamuoyuna yansıyan rakamlar da değildir) Akla uygun olan; işçilerin bu grevden haklarını alarak çıkması ve tüm sektörler için örnek olmasıdır. Kamuoyuna mal olmuş bir grevde kazanım arttıkça, her sektörde ve iş yerinde talep edilecek miktar da artacak; patronlar zam dönemlerinde bu yüzdeleri dikkate almak zorunda kalacaklardır. Bu duygularla kamu yöneticilerini sorumluluğa, yurttaşlarımızı sağduyuya ve dayanışmaya davet ediyoruz.”