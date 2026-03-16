SOL Parti'den İzmir’de 'Çıkış Yolları' buluşması

İzmir’de SOL Parti’nin düzenlediği “Laik, Demokratik, Bağımsız Türkiye için Çıkış Yolları” buluşması gerçekleştirildi. Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe; SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, odalar ve dernek temsilcileri de katıldı. Emekliler, gençler, kadınlar, öğrenci ve veliler adına söz kullanan kurum temsilcileri birleşik muhalefetin önemine dikkat çekerek mücadele çağrısında bulundu.

Açılış konuşmasını yapan SOL Parti Karşıyaka İlçe Sözcüsü Serpil Özbey Tahmaz, “Bugün burada yalnızca bir söyleşi gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin içine sürüklendiği siyasal, ekonomik ve toplumsal krize karşı bir çıkış iradesini tartışıyoruz. Yoksullaşmanın derinleştiği, emeğin değersizleştirildiği, kadınların kazanılmış haklarının hedef alındığı, gençliğin geleceksizliğe mahkûm edildiği bir dönemdeyiz. Ve bütün bunların yanında, laiklik ilkesinin sistemli biçimde aşındırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Tam da bu nedenle, ‘laiklikten vazgeçmiyoruz’ bildirisini imzalayan 168 aydın, akademisyen, siyasetçi ve yurttaşa dava açılması tesadüf değildir. Bu dava, yalnızca 168 kişiye değil; laikliği, bilimsel eğitimi, kamusal aklı ve halk egemenliğini savunan herkese yöneliktir. Bu girişim, düşünceyi ve itirazı yargı yoluyla bastırma çabasının açık göstergesidir. Bizler biliyoruz ki laiklik, bu ülkenin eşit yurttaşlık temelidir. Laiklik olmadan demokrasi olmaz, laiklik olmadan özgürlük olmaz. Laik, demokratik ve bağımsız bir Türkiye ancak halkın örgütlü gücüyle mümkündür. Emperyalizme bağımlı, sermayeye teslim, otoriter bir düzene mahkûm değiliz. Başka bir Türkiye mümkündür ve bu mümkünü yaratacak olan bizleriz” dedi.

Etkinlikte konuşan SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, Türkiye’de yaşanan siyasal ve ekonomik krize dikkat çekerek emperyalizme karşı bağımsızlığın, tek adam rejimine karşı halk egemenliğinin, laikliğin ve kamuculuğun hâkim olduğu bir ülke için birleşik mücadele çağrısında bulundu.

Taş, “Öncelikle doğru durum tespitleri yapmamız gerekiyor ki buradan görevler çıkarabilelim. Aslında ne yapmamız gerektiğini biliyoruz; fakat asıl mesele bunu nasıl yapacağımızdır. Çünkü sözler tek başına devrimci mücadelede anlam ifade etmez. Sözlerin anlam kazanabilmesi için toplumsal bir güce dönüşmesi gerekir. Bugün dünya büyük bir kriz içerisinde. Bu kriz, emperyalist kapitalist düzenin krizidir. 2008’den bu yana derinleşerek süren bir kriz yaşıyoruz. Emperyalist güçler arasındaki rekabet, pazar ve kâr mücadelesi üzerinden yeniden paylaşım savaşlarına dönüşmüş durumda. Tarih boyunca krizlere çözümü savaşlarda aradılar. Bu düzen sürdüğü sürece savaşların kaçınılmaz olduğunu görüyoruz” dedi.

TARİHSEL BİR GÖREVDİR

Taş şunları dile getirdi: “Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. 20. yüzyılın emperyal gücü ABD’nin, Çin karşısında güç kaybetmesiyle birlikte yeni bir küresel rekabet dönemine girildi. Bu rekabet Ortadoğu’da savaşlarla sürüyor. Suriye’den Filistin’e, İran’dan bölgenin tamamına uzanan çatışmalar bu sürecin parçasıdır. Türkiye’deki iktidar da bu uluslararası denklemden bağımsız değildir. AKP iktidarı zaman zaman ABD’ye karşıymış gibi bir görüntü verse de gerçekte emperyalist sistemin politikalarıyla uyumlu hareket etmektedir. Bu nedenle emperyalizm kavramını yeniden gündeme taşımamız gerekiyor. Emperyalizmi doğru analiz etmeden yaşananları anlamak mümkün değildir. Aynı şekilde kapitalist sisteme karşı yeni bir sosyalizm seçeneğini yeniden güçlü biçimde ortaya koymak zorundayız. Bugün sosyalizmi yeniden üretmek ve topluma anlatmak tarihsel bir görevdir.”

DEVRİMCİ BİR SORUMLULUKTUR

Taş, “Önümüzdeki dönemde NATO zirvesi gibi gelişmeler de önemli mücadele başlıklarıdır. SOL Parti olarak bu konuları gündeme alacak bir kampanya yürütmeyi planlıyoruz” dedi ve ekledi: “Öte yandan Türkiye de çok ağır bir kriz içindedir. Bu kriz yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal bir krizdir. Siyasal İslamcı tek adam rejimi bu krizi daha da derinleştiren bir faktör haline gelmiştir. Bu nedenle devrimci görevimiz bu rejimi değiştirmektir. Bu rejimi değiştirecek güç birleşik halk hareketidir. Bugünün sloganı aslında çok basit ve nettir: Birleştirmek. Bugünün devrimci görevi ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Eğer bulunduğumuz yerlerde muhalefeti, halkın inisiyatifini ve farklı toplumsal kesimleri bir araya getirebiliyorsak gerçek devrimci pratiği ortaya koyuyoruz demektir. Elbette Türkiye’de CHP’nin bir düzen partisi olduğunu biliyoruz. Ancak bu durum, bu rejimden rahatsız olan sosyal demokratlar, yurtseverler ve sosyalistlerle birlikte mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Tam tersine, bugün geniş bir birleşik mücadele zemini oluşturmak devrimci bir sorumluluktur.”

Taş şunları dile getirdi: “Türkiye solunun geçmişteki birleşik mücadele deneyimlerinden ders çıkararak yeni yollar bulmak zorundayız. Birleşik bir muhalefet için öncelikle birleşik bir siyaset ve ortak bir program gereklidir. Bu programın temel başlıklarını aslında Gezi sürecinde gördük. Gezi bize ortaklaşabileceğimiz değerleri gösterdi. Bu başlıklar şunlardır: bağımsızlık, kamuculuk, laiklik, halk egemenliği ve demokrasi, ekoloji, feminist ve eşitlikçi bir toplum. Ancak bu başlıkları insanların günlük hayatına dokunan somut taleplere dönüştürmek zorundayız. İnsanları talepler etrafında birleştirebiliriz. Birleşik muhalefeti büyütmenin yolu, halkı bu sürecin öznesi haline getirmektir. Bugün örgütlü yapıların dışında, bu rejimden rahatsız olan çok geniş bir kesim var. Bu insanları siyasetin aktif öznesi haline getirmeliyiz.”

TOPLUMSAL DÜZEN KURMA YOLUNDA İLERLEYEBİLİRİZ

Taş son olarak şunları ifade etti: “Bunun yolu da yerel forumlar, mahalle meclisleri ve halk toplantıları gibi katılımcı örgütlenme biçimlerini geliştirmektir. Gezi’de gördüğümüz forum deneyimi bize bu konuda önemli bir miras bıraktı. Türkiye’de iktidarın tüm baskılarına rağmen güçlü bir mücadele geleneği vardır. 68 kuşağından, 70’lerin anti-faşist direnişlerinden ve 12 Eylül’e karşı verilen demokrasi mücadelesinden gelen büyük bir birikim vardır. Bu birikim bize şunu gösteriyor: Devrimcilik, insanların nesneleşmesini kırmak ve onları özne haline getirmektir. Bunu başarabildiğimiz ölçüde, üretenlerin yöneteceği yeni bir toplumsal düzen kurma yolunda ilerleyebiliriz.”